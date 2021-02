Dylan Ferrandis (Yamaha): Am Boden überrollt

Der französische Yamaha-Werksfahrer Dylan Ferrandis erlebte im Finale von Orlando-1 ein Desaster. Er stürzte in einer Rhythmussektion und wurde am Boden von einem nachfolgenden Fahrer getroffen.

«Das war ein verdammt schwerer Tag», resümierte der französische 450er Rookie nach dem 7. Lauf zur Supercross-WM in Orlando/Florida. In Orlando wurde am Nachmittag Ortszeit die Strecke gegen den Regen mit Plastikfolie abgedeckt, weshalb die Trainings-Sessions auf zwei Sitzungen verkürzt wurden. «Auf dieser schwierigen Strecke war das ein echtes Problem», meint Ferrandis.

Den Vorlauf beendete Ferrandis nur auf Rang 9 und qualifizierte sich damit gerade noch für das Finale. Im Ergebnis hatte er keinen guten Startplatz für das Finale. «Trotzdem habe ich einen guten Start hinbekommen und rangierte unter den Top-7», erklärte der Franzose.

Doch bereits in der dritten Runde war das Rennen für Ferrandis gelaufen. «Ich habe in der Rhythmussektion etwas probiert, was leider schief ging. Ich stürzte, doch das eigentliche Problem kam später. Ich wurde am Boden von einem nachfolgenden Fahrer im Bauchbereich getroffen. Mir blieb die Luft weg. Ich kroch zum Streckenrand und musste erst einmal wieder Luft bekommen. Inzwischen geht es besser. Ich habe mich nicht weiter verletzt, aber das Rennen war natürlich damit gelaufen.»

Durch diesen Ausfall fiel Ferrandis in der WM von Platz 6 auf Rang 10 zurück. «Zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert. ich will nächste Woche wieder angreifen», erklärt der Franzose.

Ergebnis SX-WM, Orlando-1:

1. Cooper Webb (USA), KTM

2. Ken Roczen (D), Honda

3. Zach Osborne (USA), Husqvarna

4. Justin Barcia (USA), GASGAS

5. Eli Tomac (USA), Kawasaki

6. Aaron Plessinger (USA), Yamaha

7. Marvin Musquin (F), KTM

8. Jason Anderson (USA), Husqvarna

9. Malcolm Stewart (USA), Yamaha

10. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

11. Justin Brayton (USA), Honda

12. Dean Wilson (GBR), Husqvarna

13. Joey Savatgy (USA), KTM

14. Benny Bloss (USA), Honda

15. Vince Friese (USA), Honda

16. Martin Davalos (USA), KTM

17. Shane McElrath (USA), Honda

18. Justin Bogle (USA), KTM

19. Kyle Chisholm (USA), Yamaha

20. Justin Starling (USA), KTM

...

22. (DNF) Dylan Ferrandis (F), Yamaha

...

DNS: Chase Sexton (USA), Honda

WM-Stand nach Runde 7 von 17:



1. Ken Roczen (D), Honda, 161

2. Cooper Webb (USA), KTM, 148, (-13)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 132, (-29)

4. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 118, (-43)

5. Justin Barcia (USA), GASGAS, 115, (-46)

6. Marvin Musquin (F), KTM, 110, (-51)

7. Malcolm Stewart (USA), Yamaha, 109, (-52)

8. Zach Osborne (USA), Husqvarna, 108, (-53)

9. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 99, (-62)

10. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 97, (-64)