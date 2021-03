Vorschau SX-WM Arlington-1: Bleibt Roczen vorn?

Mit einem Polster von zwei WM-Punkten geht WM-Leader Ken Roczen (Honda) in Arlington (Texas) in die 10. WM-Runde und wird dort versuchen, Cooper Webb (KTM) auf Distanz zu halten. Thury hofft auf einen Finaleinzug.

Die Supercross-WM gastiert am kommenden Wochenende im AT&T-Stadium von Arlington (Texas), das inmitten des Dallas-Fort-Worth-Ballungsgebiets gelegen ist. Anfang dieses Jahres gastierte die WM bereits für 3 Rennen in Texas zum ersten Triple-Event des Jahres, damals allerdings im 250 Meilen (ca. 400 km) weiter südlich gelegenen Houston. In Arlington wird es ebenfalls wieder eine Dreifachveranstaltung mit den Läufen 10, 11 und 12 geben.

Nach 9 absolvierten WM-Läufen könnte es an der Tabellenspitze kaum enger zugehen. Red-Bull-KTM-Werksfahrer Cooper Webb hat in den letzten beiden Rennen deutlich aufgeholt und seinen Rückstand von 16 Punkten nach Indianapolis-3 auf mittlerweile 2 Punkte verkürzt. Webb befindet sich zur Zeit im Aufwind. Das Duell zwischen den Erzrivalen Webb und Roczen geht in Texas damit in ihre nächste Runde. Roczen hat sich vorgenommen, konzentriert und fokussiert zu bleiben, ohne zu schauen, was die anderen tun. Titelverteidiger Eli Tomac (Kawasaki) hat sich mit seinem zweiten Saisonsieg in Daytona ebenfalls wieder in Position im Kampf um die Meisterschaftskrone gebracht.

WM-Stand nach Runde 9 von 17:



1. Ken Roczen (D), Honda, 199

2. Cooper Webb (USA), KTM, 197, (-2)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 175, (-24)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 153, (-46)

5. Malcolm Stewart (USA), Yamaha, 143, (-56)

6. Marvin Musquin (F), KTM, 135, (-64)

Lites: Thurys dritter Anlauf

In der US-SX-Westküstenmeisterschaft hat Cameron McAdoo (Kawasaki) mit seinem Sieg in Daytona nach 2 absolvieren Rennen die Tabellenführung übernommen. Dominique Thury (Yamaha) startet in Arlington seinen dritten Anlauf, um sich für den Einzug ins Finale zu qualifizieren. Dass er den Speed für das Abendprogramm hat, konnte er in den letzten beiden Rennen beweisen. Für den Finaleinzug muss er es jetzt noch in die Top-9 des Vorlaufs oder die Top-4 des Last Chance-Rennens schaffen. Seine Rundenzeiten lassen hoffen, dass er es in Arlington tatsächlich schaffen könnte, seine ersten Punkte im US-Supercross zu ergattern.

Meisterschaftsstand US West nach Runde 2:



1. Cameron McAdoo, 49

2. Justin Cooper, 45 (-4)

3. Garrett Marchbanks, 39, (-10)

4. Hunter Lawrence, 35, (-14)

5. Jalek Swoll (USA), 34, (-15)

6. Seth Hammaker, 29, (-20)

So können Sie die Rennen live verfolgen:

Livetiming:https://live.amasupercross.com/

https://www.supercrosslive.tv/ (Saisonpass für 129,- US$)

Zeitplan (MEZ): 10. Lauf zur Supercross-WM, Arlington-1

Samstag, 13. März 2021

17:30 - 19:00: Freies Training

19:05 - 23:00: Qualifikationstraining

Sonntag, 14. März 2021

Vorläufe 250SX:

01:06: 250SX Vorlauf 1 (6 Min. + 1 Runde)

01:20: 250SX Vorlauf 2 (6 Min. + 1 Runde)

Vorläufe 450SX:

01:34: 450SX Vorlauf 1 (6 Min. + 1 Runde)

01:48: 450SX Vorlauf 2 (6 Min. + 1 Runde)

Last Chance Qualifying (LCQ):

02:11: 250SX LCQ (5 Min. + 1 Runde)

02:22: 450SX LCQ (5 Min. + 1 Runde)

Finals:

02:50: 250SX Main Event (15 Min. + 1 Runde)

03:28: 450SX Main Event (20 Min. + 1 Runde)