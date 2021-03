Daytona: Cameron Mcadoo (Kawasaki) gewinnt

Mit einem klaren Sieg im 250-Westküstenfinale übernahm Kawasaki-Werksfahrer Cameron Mcadoo die Meisterschaftsführung, während Justin Cooper (Yamaha) Schadensbegrenzung betreiben musste. Thury verfehlte das Finale.

2. Lauf der US-Westküstenmeisterschaft im Infield des legendären Daytona International Speedway: Dominique Thury (Club MX Yamaha) qualifizierte sich auf P25 für das Abendprogramm, allerdings mit einem Rückstand von 5 Sekunden pro Runde. Nach P12 im Vorlauf musste er in den Hoffnungslauf, der allerdings nach mehreren Stürzen zweimal mit roter Flagge abgebrochen werden musste. Nach dem dritten Start beendete Thury den Hoffnungslauf auf P10, womit er den Einzug ins Finale verfehlte.

Im Finale übernahm Rookie Styles Robertson (Husqvarna) die Führung. Cameron Mcadoo zeigte den ganzen Tag über eine gute Pace, startete auf P6 ins Finale und kämpfte sich Schritt für Schritt nach vorn, gewann das Finale und übernahm damit die Führung in der Westküstenmeisterschaft. Justin Cooper (Yamaha) beging zu Beginn des Rennens mehrere Fehler und musste sich aus dem Mittelfeld heraus nach vorn arbeiten. Mit P4 konnte er Schadensbegrenzung betreiben, auch wenn er die Spitze vorerst an Mcadoo abgeben musste.

Alle Einzelheiten vom Finale der Lites-Westküstenmeisterschaft von Daytona erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Stilez Robertson gewinnt den Start vor Alex Martin und Coty Schock. Es folgen Lawrence, Hammaker und Mcadoo. Justin Cooper rangiert nur auf P15.



Noch 13 Min:

Lawrence stürzt in der Sandsektion.



Noch 12 Min:

Mcadoo ist auf P3 vorgefahren.



Noch 11 Min:

Cooper begeht einen Fehler und kommt von der Strecke ab.



Noch 10 Min:

Mcadoo hat P2 erreicht. Cooper rangiert auf P9.



Noch 6 Min:

Cooper hat P4 erreicht.



Noch 5 Min:

Führungswechsel! Cameron Mcadoo geht an Rookie Robertson vorbei in Führung.



Noch 3 Min:

Mcadoo führt vor Robertson und Brown.



Noch 2 Min:

Cooper hat P5 erreicht.



Noch 1 Min:

Cooper geht an Marchbanks vorbei auf P4.



Letzte Runde:

Cameron Mcadoo gewinnt mit 3,6 Sekunden Vorsprung vor Stilez Robertson und Pierce Brown.

Ergebnis SX West Daytona:

1. Cameron Mcadoo (USA), Kawasaki

2. Stilez Robertson (USA), Husqvarna

3. Pierce Brown (USA), GASGAS

4. Justin Cooper (USA), Yamaha

5. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha

6. Hunter Lawrence (USA), Honda

7. Alex Martin (USA), Yamaha

8. Jalek Swoll (USA), Husqvarna

9. Coty Schock (USA), Honda

10. Jordon Smith (USA), Kawasaki

...

16. Cedric Soubeyras (USA), GASGAS

Meisterschaftsstand nach Runde 2:

1. Cameron Mcadoo , 49

2. Justin Cooper, 45 (-4)

3. Garrett Marchbanks, 39, (-10)

4. Hunter Lawrence, 35, (-14)

5. Jalek Swoll (USA), 34, (-15)

6. Seth Hammaker, 29, (-20)