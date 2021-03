Supercross-Star Ryan Dungey: Bald Kaffee-König?

Der ehemalige US-Supercross-Star Ryan Dungey hat sich nach seiner Karriere ein ganz neues Betätigungsfeld, weit ab des Rennsports, gesucht.

Ryan Dungey (31) hat im Frühjahr 2017 als regierender Meister seinen Rücktritt erklärt. Dungey war damals Werksfahrer in der Truppe von Red Bull-KTM und erst 27 Jahre alt. Dungey wollte nach dem Gewinn zahlreicher Motocross- und Supercross-Meisterschaften mehr Zeit mit Gattin Lindsay und dem kleinen Töchterchen verbringen.

Vor einem Jahr war kurzzeitig auch ein Comeback zur Debatte, es fand sich dann aber kein passendes Paket für den Multi-Champion. Nun befasst sich der Mann aus Minnesota auch noch mit Kaffee. Dafür hat Dungey sogar die Marke «Ryan Dungey Coffee» – kurz «RD Coffee» – kreiert.

Dungey handelt mit Kaffee und bietet seine Kaffeemarke vor allem in einigen ausgefallenen Geschmacksrichtungen an. Mit der Variante «Holiday Blend» bietet Dungey zum Beispiel eine interessante Mischung von Bohnen aus Sumatra und Äthiopien an. Eine weitere Geschmacksrichtung nennt sich zum Beispiel «Accelerate».

«Kaffee ist und war über Jahre hinweg eine Art Leidenschaft für mich. Ich habe viel Zeit und Aufmerksamkeit in mein neues Projekt gesteckt», bekräftigt Dungey.

Wichtig: Fünf Prozent der Umsätze aus seinem Kaffee-Business gehen bei Dungey an die Stiftung des «St. Jude Hospital», die sich vor allem mit der Krebsheilung beschäftigt.

Auch Dungeys V8-Rennwagen beim Ausflug in den «Motocar Fite Club» war vergangene Woche bereits in den Farben von «RD Coffee» lackiert.

Die Supercross-Weltmeister seit 2015:

2015 Ryan Dungey (KTM)

2016 Ryan Dungey (KTM)

2017 Ryan Dungey (KTM

2018 Jason Anderson (Husqvarna)

2019 Cooper Webb (KTM)

2020 Eli Tomac (Kawasaki)