Vorschau und Zeitplan Arlington-2: Roczen gegen Webb

In der Nacht zum Mittwoch geht die Supercross-WM in ihre 11. Runde. Cooper Webb (KTM) wird das 'redplate' des WM-Führenden tragen und Ken Roczen (Honda) will sich revanchieren. Nick Thury (Yamaha) will den Finaleinzug.

Bereits heute Abend (europäischer Zeit) bzw. in der Nacht zum Mittwoch wird in Arlington (Texas) der 11. Lauf zur Supercross-WM ausgetragen. Ken Roczen hat am letzten Samstag an gleicher Stelle die WM-Führung an Cooper Webb (KTM) verloren. Cooper Webb befindet sich seit Wochen auf einem Höhenflug und gewinnt dazu von Rennen zu Rennen weiter an Selbstvertrauen. Roczen hingegen steht mit dem Rücken zur Wand. Für den Deutschen wäre es jetzt besonders wichtig, wieder vor Webb ins Ziel zu kommen, was ihm in den letzten vier Rennen nicht gelang.

Die Streckenführung ist diesmal deutlich anders. Es gibt eine längere Startgerade und keinen 'Walljump'.

WM-Stand nach Runde 10 von 17:



1. Cooper Webb (USA), KTM, 223

2. Ken Roczen (D), Honda, 216, (-7)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 190, (-33)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 176, (-47)

5. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 152, (-71)

6. Malcolm Stewart (USA), Yamaha, 152, (-71)

7. Jason Anderson (USA), Husqvarna, 137, (-86)

8. Marvin Musquin (F), KTM, 135, (-88)

9. Zach Osborne (USA), Husqvarna, 123, (-100)

10. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 122, (-101)

250-West: Thurys vierter Anlauf

Wie hoch die Trauben im US-Supercross hängen, zeigt Dominique Thury derzeit eindrucksvoll. Es sind immer wieder die letzten Meter, Zehntelsekunden und Prozente, die er vom Finaleinzug entfernt ist. Aber diese letzten Prozente sind eben auch die schwierigsten. Auch heute Nacht werden wir die Leistung des Schneebergers verfolgen und hoffen, dass es diesmal mit dem Finaleinzug klappt. Sein Speed stimmt, aber im US-Racing wird niemandem auch nur ein Meter geschenkt. «Ich wusste, dass das Racing in den USA alles von mir abverlangen würde und dass es ein langer, harter Weg werden würde», erklärte Thury. «Ich hätte jedoch nie erwartet, dass es eine ganz andere Welt ist. Die Intensität ist unbeschreiblich hoch und die Strecken fühlen sind so an, dass man deutsches Supercross nicht einmal als SX bezeichnen kann. Jedoch weiß ich auch, dass es die Weltspitze ist, mit der ich hier kämpfe und dass das Finale nicht mehr weit entfernt ist.»

Meisterschaftsstand nach Runde 3:



1. Cameron McAdoo , 70

2. Justin Cooper, 64(-6)

3. Hunter Lawrence, 58, (-12)

4. Garrett Marchbanks, 57, (-13)

5. Seth Hammaker, 55, (-15)

6. Jalek Swoll (USA), 34, (-19)

So können Sie die Rennen live verfolgen:

Livetiming

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan (MEZ): 11. Lauf zur Supercross-WM, Arlington-1

Dienstag, 16. März 2021

17:30 - 19:00: Freies Training

19:05 - 23:00: Qualifikationstraining



Mittwoch, 17. März 2021

Vorläufe 250SX:

01:02: 250SX Vorlauf 1 (6 Min. + 1 Runde)

01:16: 250SX Vorlauf 2 (6 Min. + 1 Runde)



Vorläufe 450SX:

01:31: 450SX Vorlauf 1 (6 Min. + 1 Runde)

01:45: 450SX Vorlauf 2 (6 Min. + 1 Runde)



Last Chance Qualifying (LCQ):

02:08: 250SX LCQ (5 Min. + 1 Runde)

02:20: 450SX LCQ (5 Min. + 1 Runde)



Finals:

02:49: 250SX Main Event (15 Min. + 1 Runde)

03:26: 450SX Main Event (20 Min. + 1 Runde)