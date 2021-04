Vorschau Atlanta-3 mit Roczen und Thury

Die Wetteraussichten für Lauf 15 der Supercross-WM in Atlanta haben sich gebessert, die Regenwahrscheinlichkeit ist gesunken. Ken Roczen (Honda) hat seinen Rückstand auf WM-Leader Cooper Webb (KTM) verkürzen können.

An diesem Wochenende geht die Supercross-WM in Atlanta Infield des 'Atlanta Motor Speedway' in die 15. von 17 Runden. Die Meisterschaft ist nach den Ergebnissen des letzten Rennens wieder extrem spannend geworden. Der deutsche HRC-Pilot Ken Roczen hat im letzten Rennen seinen Rückstand von 22 auf 13 Punkte verkürzen können und ist bei noch 3 verbleibenden WM-Läufen wieder im Rennen um die Meisterschaft, begünstigt durch einen Crash von WM-Leader Cooper Webb (KTM). Dieser wird sich für Atlanta-3 vornehmen, einen Rückschlag wie am Dienstag um jeden Preis zu vermeiden. Sowohl für Roczen als auch für Webb kann es nur ein Ziel geben, jeweils vor dem Anderen ins Ziel zu kommen. Und das verspricht spannende Rennen.

Der Streckenverlauf wurde auch diesmal wieder modifiziert. Er ähnelt aber eher der Strecke von Atlanta-2. Es gibt wieder eine Sandsektion mit Wellen, ausgedehnte Straight-Rhythm-Passagen und diesmal keinen Walljump.

Die Wetteraussichten haben sich inzwischen etwas gebessert. Nachdem in den letzten Tagen für Samstag noch Regen vorhergesagt war, soll es nach den letzten Vorhersagen zwar stark bewölkt bleiben, aber nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% regnen.

WM-Stand nach Runde 14 von 17:



1. Cooper Webb (USA), KTM, 313

2. Ken Roczen (D), Honda, 300, (-13)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 278, (-35)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 246, (-67)

5. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 215, (-98)

6. Jason Anderson (USA), Husqvarna, 211, (-102)

7. Malcolm Stewart (USA), Yamaha, 192, (-120)

8. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 183, (-130)

9. Marvin Musquin (F), KTM, 168, (-145)

10. Joey Savatgy (USA), KTM, 166, (-147)

250-West: Schafft Thury wieder den Finaleinzug?

In der Westküstenmeisterschaft konnte sich Justin Cooper (Yamaha) nach dem heftigen Crash seines Verfolgers Cameron McAdoo (Kawasaki) in der Tabelle leicht mit 9 Punkten absetzen. Auch in dieser Klasse ist noch nichts entschieden.

Der deutsche 'Club MX Yamaha'-Pilot Dominique Thury verpasste am letzten Dienstag den Finaleinzug ganz knapp. Für ihn wird die Finalteilnahme das erste Ziel sein, um weitere Punkte zu sammeln.

Meisterschaftsstand nach Runde 7 von 9:



1. Justin Cooper, 157

2. Cameron McAdoo , 148, (-9)

3. Hunter Lawrence, 141, (-16)

4. Seth Hammaker, 121, (-36)

5. Jalek Swoll, 121, (-36)

6. Garrett Marchbanks, 120, (-37)

So können Sie die Rennen live verfolgen:

Livetiming

Livestream (Kostenpflichtig)

Zeitplan (MESZ): 15. Lauf zur Supercross-WM, Atlanta-3

Samstag, 17. April 2021

17:25 - 18:45: Freies Training

19:10 - 22:45: Qualifikationstraining

Sonntag, 18. April 2021

Vorläufe 250SX:

01:03: 250SX Vorlauf 1 (6 Min. + 1 Runde)

01:18: 250SX Vorlauf 2 (6 Min. + 1 Runde)

Vorläufe 450SX:

01:32: 450SX Vorlauf 1 (6 Min. + 1 Runde)

01:46: 450SX Vorlauf 2 (6 Min. + 1 Runde)

Last Chance Qualifying (LCQ):

02:09: 250SX LCQ (5 Min. + 1 Runde)

02:22: 450SX LCQ (5 Min. + 1 Runde)

Finals:

02:49: 250SX Main Event (15 Min. + 1 Runde)

03:28: 450SX Main Event (20 Min. + 1 Runde)