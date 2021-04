Sieger Musquin (KTM): «Ich kann es kaum glauben»

Mehr als zwei Jahre musste Red Bull KTM Werksfahrer Marvin Musquin auf diesen Sieg warten. Der Franzose profitierte vom Sturz Roczens und holte seinen ersten Saisonsieg vor seinem Teamkollegen Cooper Webb.

Der letzte Sieg von Marvin Musquin ist lange her: Er gewann zuletzt am 23. März 2019 in Seattle, haderte Ende 2019 mit einer Bänderverletzung am linken Knie und verkorkste sich damit die komplette Saison 2020. Beim Saisonauftakt in Houston stand er erstmals wieder auf dem Podium, danach wurde es still um den Franzosen.

«Ich kann es noch nicht wirklich glauben», erklärte Red Bull KTM Werksfahrer Marvin Musquin nach seinem Überraschungserfolg in Salt Lake City. «Mit dieser Saison habe ich nach meiner schweren Knieverletzung gehadert, aber mein Ziel war und ist es immer, an die Spitze zurückzukehren und mich weiter zu verbessern.»

Ken Roczen (Honda) führte das Rennen 14 Runden lang an. In der Anfangsphase des Rennens baute er seinen Vorsprung kontinuierlich auf 3,5 Sekunden aus. Musquin verlor Roczen aber nicht aus den Augen und schloss die Lücke. Roczen stürzte in einer Rechtskehre, so dass Musquin die Führung kampflos übernehmen konnte.

In der Endphase des Rennens kam sein Teamkollege Cooper Webb immer näher. Webb attackierte den Franzosen zwar, hielt sich aber auch in Hinblick auf seine Titelambitionen zurück und minimierte somit das Risiko. Nichts wäre schlimmer, als wenn sich die beiden KTM-Werksfahrer kurz vor Saisonschluss selber aus dem Rennen kegelten. Es gab keine Stallorder, übrigens weder bei KTM noch bei HRC. Rang 2 reichte Webb schließlich bequem aus, um seinen Vorsprung in der Tabelle von 16 auf 22 Punkte auszubauen. Ihm ist der Titel bei maximal 26 zu vergebenden Punkten jetzt nur noch theoretisch zu nehmen.

«Das Feld ist so stark. Deshalb ist der Start einfach super wichtig», erklärte Musquin weiter. «Ich habe versucht, konstant zu bleiben. Die Whoops heute waren wirklich schwierig. Ich bin so stolz, dass ich gewonnen habe.»

In der Tabelle der Supercross-WM rangiert der Franzose vor dem letzten Rennen auf Platz 9, 10 Punkte hinter seinem Landsmann Dylan Ferrandis (Yamaha).

Ergebnis SX-WM Salt Lake City 1:



1. Marvin Musquin (F), KTM

2. Cooper Webb (USA), KTM

3. Malcolm Stewart (USA), Yamaha

4. Dylan Ferrandis (F), Yamaha

5. Chase Sexton (USA), Honda

6. Ken Roczen (D), Honda

7. Jason Anderson (USA), Husqvarna

8. Aaron Plessinger (USA), Yamaha

9. Dean Wilson (GBR), Husqvarna

10. Eli Tomac (USA), Kawasaki

WM-Stand nach Runde 16 von 17:



1. Cooper Webb (USA), KTM, 362

2. Ken Roczen (D), Honda, 340, (-22)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 312, (-50)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 273, (-89)

5. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 249, (-113)

6. Jason Anderson (USA), Husqvarna, 236, (-126)

7. Malcolm Stewart (USA), Yamaha, 230, (-132)

8. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 218, (-144)

9. Marvin Musquin (F), KTM, 208, (-154)

10. Joey Savatgy (USA), KTM, 190, (-172)