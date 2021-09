Malcolm Stewart wechselt von Yamaha zu Husqvarna 13.09.2021 - 21:26 Von Thoralf Abgarjan

Nach dem Ende der US Nationals nimmt das Wechselkarussell an Fahrt auf. Malcolm Stewart wechselt von Yamaha zu Husqvarna und wird von Star-Trainer Aldon Baker betreut. Stewart wird auch in die US Nationals zurückkehren.