Jett Lawrence (HRC) ist US 250 Champion

Das Finale der US Nationals in Hangtown führte zu einer äußerst knappen aber verdienten Titelentscheidung zugunsten von Jett Lawrence (Honda). Justin Cooper (Yamaha) setzte noch einmal alles auf eine Karte.

Großes Finale der US Nationals der 250 ccm Klasse in Hangtown (Kalifornien). Am Ende wurde es doch noch eine ganz knappe Kiste, denn die Titelentscheidung zugunsten von Jett Lawrence fiel erst in der zweiten Hälfte des zweiten Rennens.

Star-Racing Yamaha Werksfahrer Justin Cooper kam mit 23 Punkten Rückstand nach Hangtown. Er musste den ersten Lauf auf jeden Fall gewinnen, um seine Titelchancen intakt zu halten. Erst jetzt wurde bekannt, dass sich Cooper beim 7. Lauf der US Nationals in Washougal den Daumen gebrochen hatte. Cooper machte in Hangtown alles richtig, katapultierte seine Yamaha zum 'holeshot' und kontrollierte das Rennen von der Spitze. Am Ende hatte er noch eine Schrecksekunde, als er von der Strecke abkam.

Jett Lawrence startete weniger gut in den ersten Lauf. Auf der frisch gewässerten Strecke sprang er quer ab, stürzte und konnte sich erst wieder außerhalb der Top-20 einreihen. Mit abgerissenem Helmschild startete er umgehend eine Aufholjagd, doch er krachte in das Bike eines gestürzten Kontrahenten und stürzte erneut. Zu diesem Zeitpunkt hatte er die Tabellenführung bereits eingebüßt. Die Boxencrew zeigte ihm an, dass er trotzdem ruhig bleiben soll. Lawrence fand seinen Rhythmus und fuhr bis auf Rang 8 nach vorne. Allerdings profitierte er auch von Ausfällen, unter anderem von Austin Forkner (Kawasaki), der nach dem Start unter den Top-3 rangierte.

Im zweiten Lauf kam es zum finalen Showdown. Lawrence startete direkt neben Cooper, doch erneut hatte Cooper den besseren Start, reihte sich hinter Joshua Varize ein und übernahm in Runde 2 die Führung. Jett Lawrence musste im Falle eines Sieges von Cooper mindestens Platz 7 erreichen, um die Meisterschaft zu gewinnen. Der Australier fuhr aber nach mäßigem Start mit seinem Vorderrad gegen das Hinterrad von Maximus Vohland und stürzte zum dritten Mal. Der Australier fand aber diesmal schneller wieder ins Rennen zurück und kämpfte sich konstant nach vorne. In Runde 3 hatte er Rang 7 erreicht, womit er wieder auf Meisterschaftskurs war. Bis zum Ende des zweiten Laufs kämpfte er sich bis auf Rang 3 vor, wodurch er die Meisterschaft am Ende verdient mit 6 Punkten Vorsprung gewann.

Justin Cooper tat das, was er tun konnte. Der Doppelsieg von Hangtown war für ihn zwar nur ein schwacher Trost, aber angesichts seines gebrochenen Daumens war dieses Ergebnis am Ende doch viel mehr als nur Schadensbegrenzung.

Hunter Lawrence wurde mit einem Rückstand von 116 Punkten zu seinem jüngeren Bruder Dritter der Meisterschaft 2021.

Ergebnis Hangtown 250 ccm:



1. Justin Cooper (USA), Yamaha, 1-1

2. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 4-2

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 2-6

4. Maximus Vohland (USA), KTM, 5-4

5. Jett Lawrence (AUS), Honda, 8-3

6. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 3-9

7. Dilan Schwartz (USA), Suzuki, 10-7

8. Joshua Varize (USA), Husqvarna, 7-11

9. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 6-12

10. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 11-8

...

DNS: Jeremy Martin (USA), Yamaha

DNS: Garrett Marchbanks (USA), Yamaha

DNS: Colt Nichols (USA), Yamaha

Meisterschaftsendstand 250 ccm:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 497

2. Justin Cooper (USA), Yamaha, 491, (-6)

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 381, (-116)

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 364, (-133)

5. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 340, (-157)

6. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 307, (-190)

7. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 256, (-241)

8. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 252, (-245)

9. Maximus Vohland (USA), KTM, 236, (-261)

10. Dilan Schwartz (USA), Suzuki, 209, (-209)