Jett Lawrence: Bald die Nummer Eins bei HRC?

Der australische Titelaspirant Jett Lawrence (HRC) konnte mit einem souveränen Doppelsieg seine Titelchancen vor dem Saisonfinale in Hangtown deutlich verbessern. Der 18-Jährige könnte Honda den ersehnten Titel bringen.

Mit einem weiteren souveränen Doppelsieg in Pala (Kalifornien) machte der australische HRC-Youngster Jett Lawrence einen großen Schritt in Richtung Meisterschaftsgewinn der US Nationals der 250er Klasse. Jett Lawrence geht nun mit einem Polster von 23 Punkten ins Saisonfinale der US Nationals in Hangtown am kommenden Wochenende.

«Es war definitiv sehr heiß heute», kommentierte der Youngster, der am 9. August volljährig wurde. Die Starts gehören nicht zu den Stärken des jungen Australiers, aber diesmal klappte alles: «Ich hatte in beiden Läufen gute Starts und habe heute sogar meinen ersten 'holeshot' gewonnen. Von da an konnte ich schnell meinen eigenen Rhythmus fahren und konnte an der Spitze mein eigenes Rennen fahren.»

Seine Tabellenführung konnte Jett Lawrence in Pala weiter ausbauen: Er kam nach Pala mit 11 Punkten und beendete den Tag mit 23 Punkten Vorsprung. Dabei profitierte er allerdings auch vom schwachen Abschneiden seines einzigen verbliebenen Verfolgers im Titelkampf, Justin Cooper. Der 'Star Racing Yamaha' Pilot beendete den Tag mit einem 5-2-Ergebnis auf Gesamtrang 3. Der Australier kommt nun als großer Favorit zum Saisonfinale nach Hangtown.

Sollte er den Titel 2021 für Honda gewinnen, so wird zweifellos er die neue Nummer Eins bei HRC.

Die letzten Titel für Honda liegen viele Jahre zurück: Eli Tomac holte 2013 für GEICO-Honda den letzten Titel in der 250er Klasse. Zuvor war Trey Canard 2010 erfolgreich. In der Premiumklasse ist es noch bitterer für die Roten: Ricky Carmichael gewann von 2002 bis 2004 dreimal in Folge. Seit der Einführung der Viertakter (450ccm) im Jahre 2006 konnte Honda keinen einzigen Titel gewinnen. Ken Roczen wurde im Jahre 2014 Champion der US Nationals mit KTM und 2016 auf Suzuki.

Ergebnis Pala 250 ccm:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1

2. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 2-4

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 5-2

4. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 4-3

5. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 6-6

Meisterschaftsstand nach Runde 11 von 12:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 464

2. Justin Cooper (USA), Yamaha, 441, (-23)

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 349, (-115)

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 327, (-137)

5. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 307, (-157)