US-Champion Dylan Ferrandis: Stark wegen Herlings

Dylan Ferrandis ist nach den Erfolgen von Jean-Michel Bayle der zweite Franzose, der zwei Motocross-Titel in den USA gewinnen konnte. Seine Lehrjahre hat Ferrandis aber in der WM verbracht.

In der Pressekonferenz nach dem Gewinn der US Nationals in Pala beantwortete der frisch gebackene Champion Dylan Ferrandis die Frage, weshalb er in den USA so enorm erfolgreich ist, nachdem er so viele Jahre in der WM verbracht hat.

«Ich hatte einfach den stärksten Gegner, den man sich vorstellen kann», erklärte der Franzose. «Jeffrey Herlings. Ich musste jedes Wochenende gegen ihn kämpfen. Ich habe jedes Mal versucht, ihn zu bezwingen, aber er war einfach zu stark. jedes Mal, wenn ich versuchte, sein Tempo mitzugehen, ging ich zu Boden und tat mir weh. Das ist der Grund, weshalb meine Grand-Prix-Karriere nicht optimal verlief. Er war einfach besser als ich. Ich habe zu viel gewollt und hatte mir immer wieder vorgenommen, ihn unbedingt zu bezwingen, aber das ging regelmäßig schief. Das ist der Grund, warum ich heute auch besser geworden bin. Ich bin an dieser Aufgabe gewachsen und habe viel von ihm [Herlings] gelernt.»

Auf die Frage, ob er lieber gegen einen Fahrer wie Tomac oder gegen Herlings antritt, meinte Ferrandis: «Es ist sogar heute noch so: Wenn ich gegen Eli [Tomac] an einem seiner guten Tage fahre, dann kommt es mir vor, als würde ich gegen Herlings kämpfen. Jeffrey ist einfach nur ein Tier auf dem Bike und er ist der beste Fahrer, gegen den ich jemals angetreten bin.»

Sein Wechsel in die USA hatte einen weiteren Grund: «Es war mein großer Wunsch, in den USA Supercross zu fahren. Ich bin sehr ehrgeizig und arbeite hart, um mich immer weiter zu verbessern. Doch die Umstellung des ganzen Lebensstils hat seine Zeit gekostet. Nachdem ich die erste Supercrossmeisterschaft gewonnen hatte, lief es Schritt für Schritt besser. Nun fühle ich mich wirklich top und ich denke, ich bin jetzt auch am Gipfel meiner Karriere angekommen. Aber ich hoffe, dass ich dieses Level noch ein paar Jahre halten kann. Wenn man eine Meisterschaft gewinnt, ist es das Beste überhaupt, was passieren kann. Was immer in der Zukunft geschieht: Diesen Titel kann dir niemand wieder wegnehmen.»