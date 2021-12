Ken Roczen (HRC) vor seiner 6. HRC Saison 10.12.2021 - 11:14 Von Thoralf Abgarjan

© Honda Das HRC Team

HRC USA stellte ihre Teamstruktur für die kommende Saison vor. Ken Roczen hat in den letzten Tagen mehrere Trainingseinheiten auf dem Motorrad für 2022 absolviert. Am 8. Januar beginnt in Anaheim die Supercross-WM.