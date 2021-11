50 Millionen Neubau für KTM USA

So soll das neue Firmengebäude in Murrietta aussehen

KTM North America legte in der letzten Woche den Grundstein für einen neuen und modernen Baukomplex für die Marken KTM, Husqvarna und GASGAS. CEO Stefan Pierer eröffnete den Neubau mit dem ersten Spatenstich.

Am letzten Donnerstag fand im kalifornischen Murrietta die Grundsteinlegung des neuen Headquaters von 'KTM North America Inc.' statt. Mit dabei waren Firmenchef Stefan Pierer, die Führungsetage von KTM USA sowie prominente Persönlichkeiten und Werksfahrer.

Auf einer Fläche von ca. 14.000 Quadratmetern plant der österreichische Motorradbauer einen hochmodernen Firmencampus, der in drei Gebäudekomplexe aufgeteilt sein wird. Es sollen sowohl neue Bürogebäude als auch moderne Lagerflächen entstehen. Die Rennabteilungen aller drei KTM-Marken (KTM, Husqvarna und GASGAS) sollen ebenfalls untergebracht werden.

«Das ist emotionaler Tag für mich», sagte KTM-CEO Pierer. «Vor genau 30 Jahren habe ich in den USA ganz klein mit nur 12 Mitarbeitern angefangen und heute sind wir der mit Abstand größte europäische Motorradhersteller und beschäftigen 5.000 Mitarbeiter. Der wichtigste Erfolgsfaktor ist für uns der Rennsport. Das ist die treibende Kraft, die uns in den 30 Jahren angetrieben hat. Dieser Neubau in den USA ist die größte Einzelinvestition, die ich je getätigt habe.»

50-Millionen-Dollar wird KTM für den neuen Gebäudekomplex in Kalifornien investieren. GASGAS-Werksfahrer Justin Barcia meinte: «So etwas habe ich bei den japanischen Marken noch nicht erlebt, dass der Chef persönlich aus einem anderen Teil der Welt zu einem solchen Ereignis einfliegt. Es ist unglaublich.»

Nach dem symbolischen ersten Spatenstich haben Marvin Musquin und der amtierende Supercross-Champion Cooper Webb einen Burnout zelebriert. «Das waren Straßenmotorräder mit Traktionskontrolle. Ich hatte keine Ahnung, wie man die Elektronik ausschaltet», lachte der Franzose später. «Zum Glück war jemand da, der die Traktionskontrolle ausschalten konnte.»

KTM-Teamchef Roger de Coster lobte Musquin für seine Testarbeit. «Ich habe in meinem Leben noch keinen Testfahrer erlebt, der so gute Arbeit abgeliefert hat. Musquin ist wie ein guter Wein, je älter desto besser.» Roger de Coster wurde im August 77. Auch er denkt nicht ans Aufhören. «So lange ich mich einbringen kann, werde ich das tun. Noch fühle ich mich fit», erklärte der Belgier.

Voraussichtlich zwei Jahre soll die Bauphase des Neubauprojekts in Kalifornien in Anspruch nehmen. Die Adresse, an der der neue Campus entsteht, heißt übrigens 'KTM-Weg'.

