US-Champion Zach Osborne beendet seine Karriere

Nach 16 Jahren Profikarriere in der WM und in den USA beendet der amerikanische Husqvarna-Werksfahrer Zach Osborne seine Karriere. Der 32-Jährige holte in den USA drei Meisterschaftstitel.

Zach Osborne ist einer der wenigen Protagonisten der Gegenwart und jüngeren Vergangenheit, die es sowohl im Grand-Prix als auch in den US-Serien erfolgreich waren. Zwischen 2008 und 2012 kam er aus den USA nach Europa und fuhr für das britische Bike-It-DRT Team von Steve Dixon mit Yamaha in der Motocross WM. Seine damaligen Gegner hießen Ken Roczen, Jeffrey Herlings oder Marvin Musquin, um nur einige zu nennen.

Schon während seiner WM-Periode erlebte Osborne zahlreiche Rückschläge durch Verletzungen. Auch nach seinem Wechsel zurück in die USA blieb ihm das Verletzungspech treu. Doch phasenweise lief es richtig gut für ihn. In bester Erinnerung ist das grandiose Finale der Supercrossmeisterschaft 2017 in Las Vegas, nachdem er am Start stürzte und das gesamte Feld von hinten aufrollen musste. Osborne gewann mit 2 Punkten knapp aber verdient die Ostküstenmeisterschaft und wiederholte diesen Triumph ein Jahr später. 2020 rechnete vor Saisonbeginn niemand damit, dass ausgerechnet Zach Osborne die US-Nationals gegen Gegner wie Eli Tomac, Ken Roczen oder Marvin Musquin gewinnen würde. Im Frühjahr 2020 musste er die Supercross-WM nach einer schweren Halswirbelverletzung beenden. Schon damals dachte Osborne ans Aufhören: «Als ich mir im März die Nackenverletzung zugezogen hatte, dachte ich schon daran, meine Karriere zu beenden. Es war nicht daran zu denken, dass ich noch in den Titelkampf eingreifen kann. Die Nationals 2020 waren die längsten 9 Wochen meines Lebens», sagte Osborne nach seinem größten Triumph.

Die Erfolge kamen, doch seine Rückenprobleme blieben. Osborne hatte ständige Schmerzen und zog nun die Reißleine. «Nach 16 Jahren Profikarriere ist es für mich an der Zeit zu gehen. Ich habe in den letzten 6 Monaten alles versucht, meine Verletzungen auszukurieren und meine Form wiederzufinden, doch ich musste nach einigen Wochen Supercrosstraining einsehen, dass es einfach nicht mehr geht. Ich bin dankbar für den Weg, den ich als professioneller Racer gehen durfte . Ich bin so vielen großartigen Persönlichkeiten begegnet. Der Abschied war keine leichte Entscheidung, aber es war die einzige Lösung. Im nächsten Kapitel werde ich versuchen, etwas von dem zurückzugeben, was ich an Unterstützung erhalten habe.»

Die größten Erfolge von Zach Osborne:

2010 - MX2 WM P4

2011 - MX2 WM P8

2017 - 250 ccm US Supercross-Ostküsten-Champion

2017 - 250 ccm Motocross Champion

2018 - 250 ccm US Supercross-Ostküsten-Champion

2020 - 450 ccm US Motocross Champion