Ken Roczen: Erster Flug als Helikopter-Pilot

Motocross-Superstar Ken Roczen erfüllte sich bei seinem Heimaturlaub einen spektakulären Wunsch. Er ging in Salzburg in die Luft.

Honda-USA-Motocrosser Ken Roczen weilt seit vergangener Woche im Heimaturlaub in Deutschland und arbeitet bei dieser Gelegenheit eifrig einige Themen auf seiner persönlichen To-do-Liste ab. Der 27-Jährige sorgte bereits bei seiner Trainingssession auf seiner Heimstrecke in Mattstedt für Aufsehen und Wiedersehensfreude bei Freunden und Autogrammjägern.

Am Mittwoch erfüllte sich für Roczen dann noch ein ganz persönlicher Wunsch. Nach einem Termin bei Langzeit-Sponsor Red Bull in Salzburg durfte der gebürtige Thüringer eine Runde mit dem Helikopter drehen. Unter Anleitung eines erfahrenen Piloten der Flying Bulls übernahm Roczen auch selbst das Steuer.

Der Motocross- und Supercross-Held schwärmte danach: «Was für ein abenteuerlicher Tag! Zuerst haben wir das Geschäftliche erledigt und danach kam die pure Freude. Ich durfte erstmals einen Helikopter fliegen. Ich liebe euch – Red Bull!»

Die Route führte Roczen auch über die Red Bull-Zentrale in Fuschl und über den unmittelbar daneben gelegenen Fuschl See, den Wolfgangsee und den Mondsee. Sehr spektakulär war dann der dichte Überflug über den Gipfel des Schafbergs an der Grenze zwischen Salzburg und Oberösterreich, der auf einer Seite als sanfter Hügel wirkt und auf der anderen ein extrem schroffer Fels ist.

Stolzer Fluggast von Helikopter-Azubi Ken Roczen war über den Salzburger Bergen sein Schwager Blake Savage, der seit einem Unfall im Rollstuhl sitzt und Ken mit nach Europa begleitet hat. Savage war zuvor auch als Motocross- und Fitnesstrainer tätig.

Für Roczen beginnt in den USA die neue Supercross-Saison 2022 Anfang Januar mit dem ersten Event in Anaheim.