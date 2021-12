Dominique Thury (Yamaha): 2022 im GEICO-Mega-Truck

Das Team 'Club MX', für das der Deutsche Dominique Thury in den USA antritt, hat für die kommende Saison massiv aufgerüstet. Der neue Teamtruck stammt von GEICO-Honda. Seine Ausstattung ist auf Factory-Level.

Am 8. Januar beginnen im Angel Stadium von Anaheim die US-Supercrossmeisterschaften. Aus deutscher Perspektive wird mit Spannung der Auftritt der HRC-Superstars Ken Roczen erwartet, der als einer der Titelfavoriten in die neue Saison startet. Aber auch in der Lites-Klasse wird mit Dominique Thury wieder ein deutscher Athlet am Startgatter stehen.

Thury hat 2021 seine ersten Punkte im Supercross und Motocross geholt. Deshalb hat er für die bevorstehende Saison eine neue Startnummer erhalten. Der Schneeberger wird ab Januar mit der Startnummer 98 ausrücken. In seinem Vlog #28 erklärt er die Details, wie die Startnummernvergabe in den USA erfolgt. Die Top-20 haben die Möglichkeit, mit einer Karrierenummer anzutreten, wie zum Beispiel Ken Roczen mit der Startnummer #94 oder Jason Anderson mit der #21 usw. Alle anderen Fahrer bekommen von der AMA aus der Summe ihrer im Supercross und Motocross erzielten Punkte eine Startnummer zugewiesen. Dass diese Regelung sinnvoll ist, zeigen die Entwicklungen in der EMX, wo inzwischen dreistellige 'Karrierestartnummern' zum Standard geworden sind. Für Außenstehende wird die Situation dadurch jedoch zunehmend unübersichtlicher. In den USA gilt: Startnummer 1 ist der Champion und niedrige Startnummern stehen für einen erfolgreichen Piloten.

Dominique Thury wird in seiner zweiten US-Saison erneut für das privat geführte Team 'Club MX' starten. Die Entscheidung, dass er in der Westküstenmeisterschaft antritt, wurde vom Team getroffen. Er selbst hätte nach seiner Schulterverletzung im letzten Herbst einen Start an der Ostküste bevorzugt, da die Meisterschaften erst später, am 19. Februar in Minneapolis beginnen.

Das Team 'Club MX' rückt im kommenden Jahr mit einem neuen Truck aus. Es handelt sich dabei um den Truck des früheren GEICO-Honda-Teams, das Ende 2020 seine Türen schloss. GEICO agierte bis zu diesem Zeitpunkt als HRC-Factory-Ableger in der 250er Klasse. Nach dem Ende von GEICO übernahm HRC auch die 250er und Jett Lawrence gewann mit dem Team die 250er Outdoor Nationals.

In seinem aktuellen Vlog macht Thury eine Führung durch den ehemaligen GEICO-Truck, der jetzt in die Farben von 'Club MX' Farben umlackiert wurde: Die Zugmaschine leistet 550 PS. Der Auflieger bietet 3 Etagen: Im untersten Level befinden sich Werkstattbereich und Küche. In der mittleren Etage befindet sich ein Meetingraum und in der oberen Etage haben die Fahrer separate Ruhebereiche. In diesen Tagen bereiten sich alle Teammitglieder auf die Saisoneröffnung vor.

Dominique Thury wird im kommenden Jahr mit noch stärkeren Fahrern trainieren können: Neu ins Team gekommen ist Alex Martin, der in der 450er Klasse antreten soll. Thury und der frühere Kawasaki-Werksfahrer Garret Marchbanks werden die 250ccm Westküstenmeisterschaft bestreiten. Phil Nicoletti, Jace Owen und der talentierte Brasilianer Enzo Lopez sollen an der 250ccm Ostküstenmeisterschaft starten. Mit 'Muc-Off' (Zubehörartikel und Spezialreinigungsmittel) und 'MotoSport.com' (Ersatzteil-, Zubehör- und Reifenversand) hat das 'Club MX' auch neue Sponsoren gewinnen können. Dominique Thury wird weiterhin von den Weber-Werken unterstützt.