Husqvarna präsentiert US-Factory Lineup 2022

Das Husqvarna-Werksteam tritt 2022 mit Malcolm Stewart und Dean Wilson an. In der 250ccm Klasse wurden RJ Hampshire, Jalek Swoll und Stilez Robertson für die kommende Saison engagiert.

Der Neuzugang von Malcolm Stewart in das Husqvarna-Werksteam wurde bereits Anfang September bekanntgegeben. Stewart hat bereits umfangreiche Tests auf dem neuen Motorrad absolviert und fühlt sich für den Saisonauftakt in Anaheim (Kalifornien) am 8. Januar gut vorbereitet.

Nachdem Zach Osborne Mitte November seinen Abschied vom aktiven Rennsport bekanntgegeben hatte, war zunächst unklar, wen Husqvarna neben Stewart in der 450er Klasse ins Rennen schicken würde. Nun wurde der Schotte Dean Wilson als offizieller Husqvarna-Werksfahrer präsentiert. Wilson zeigte in den letzten Jahren besonders viel Beharrlichkeit und kämpfte sich nach Verletzungen immer wieder zurück. 2017 war er bereits Husqvarna-Werksfahrer, musste danach aber als Privatfahrer weitermachen. Wilson blieb aber bei Husqvarna. Für ihn wird es bereits die 6. Saison auf dem weiß-blauen Motorrad.

In der 250er Klasse wird Husqvarna mit den Fahrern RJ Hampshire, Jalek Swoll und Stilez Robertson in den Ring steigen. Für Hampshire und Swoll wird es bereits das dritte Jahr in Husqvarna-Diensten.