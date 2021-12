250SX: Yamaha präsentiert Lites-Titelverteidiger

Wenn am 8. Januar in Anaheim (Kalifornien) das Gatter zur Eröffnung der Supercross-Saison 2022 fällt, geht das Team 'Star Racing Yamaha' mit der Startnummer 1 des Titelverteidigers an den Start.

Das 'Star Racing' Yamaha-Werksteam hat in diesem Jahr alles gewonnen, was es zu gewinnen gab: Justin Cooper und Colt Nichols gewannen die 250er West- und Ostküstenmeisterschaften. Dylan Ferrandis holte den Titel in der 450er Klasse. Entsprechend werden Justin Cooper und Colt Nichols in diesem Jahr in der Lites Klasse mit der Startnummer 1 in die Rennen gehen. Die Supercrossmeisterschaften 2022 beginnen am 8. Januar in Anaheim (Kalifornien).

Für Cooper wird die Saison 2022 bereits das 5. Jahr in Yamaha-Diensten. Colt Nichols verletzte sich während der letzten Outdoor-Saison, ist aber inzwischen wieder fit. Auch Jeremy Martin, der letztes Jahr zu Yamaha zurückkehrte, musste verletzungsbedingt pausieren, ist aber inzwischen ebenfalls wieder voll einsatzbereit. Mit dem inzwischen 30-jährigen Christian Craig hat das Team einen Routinier in seinen Reihen.

Mit den beiden 19-jährigen Fahrern Nate Thrasher und Levi Kitchen setzt 'Start Racing Yamaha' aber auch auf die junge Generation.

Fahrer Lineup 'Star Racing Yamaha' 250ccm

Team Manager: Jensen Hendler

Justin Cooper

Colt Nichols

Jeremy Martin

Christian Craig

Nate Thrasher

Levi Kitchen