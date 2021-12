Ferrandis und Tomac (Yamaha): «Sind gut vorbereitet» 13.12.2021 - 23:39 Von Thoralf Abgarjan

© Yamaha Eli Tomac und Dylan Ferrandis starten für das 'Star Racing Yamaha' Team

Eli Tomac und Dylan Ferrandis gelten als zwei Titelanwärter für die am 8. Januar in Anaheim (Kalifornien) beginnenden Supercrossmeisterschaften. Das 'Star Racing Yamaha' Team trainierte in Florida.