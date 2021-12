Brian Hsu (KTM) bereitet in Florida US-Debüt vor

Am 19. Februar beginnen die US-Supercrossmeisterschaften an der Ostküste. Brian Hsu hat sich in die USA begeben und bereitet sich auf einer KTM im Bundesstaat Florida auf sein US-Debüt vor.

In der MX-Szene war der 23-Jährige nach monatelanger Abstinenz fast schon wieder in Vergessenheit geraten, als er letzten Herbst wie Phönix aus der Asche wieder im Grand-Prix-Fahrerlager auftauchte. Mit P8 im ersten Lauf von Mantova überzeugte das deutsche Talent mit Serienmaterial, obwohl er sich eher im Supercross heimisch fühlt. Beim Supercross in Paris war Hsu als Verteidiger des Prinzentitels von 2019 angekündigt, doch er stand in der französischen Hauptstadt nicht am Start. Brian Hsu ist und bleibt ein sprichwörtliches Buch mit sieben Siegeln. Ankündigungen, Teamwechsel, Zerwürfnisse, Zu- und Absagen folgen in stetigem Wechsel. Doch sein außergewöhnliches Talent ist und bleibt unbestritten.

Das erklärte Ziel von Hsu war es, in den USA antreten zu können. Ob daraus 2022 etwas wird, ist schwer vorauszusagen. Nun veröffentlichte das SX-Talent über die sozialen Medien Bilder aus Florida, wo er sich auf einer Supercrossstrecken auf die kommende Saison vorbereitet. Hsu will in der 250ccm-Ostküstenmeisterschaft starten.

«Schließlich habe ich meine Vorbereitungen für die bevorstehende Ostküstenmeisterschaft begonnen und wir haben noch Tonnen von Arbeit vor uns», schrieb er. Die Ostküstenmeisterschaften beginnen am 19. Februar im US Bank Stadium von Minneapolis.