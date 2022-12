Star Racing Yamaha präsentiert Werksteam 12.12.2022 - 23:03 Von Thoralf Abgarjan

© Yamaha Das Star Racing Yamaha Team mit Justin Cooper, Dylan Ferrandis und Eli Tomac (v.l.n.r.)

Star Racing Yamaha wird in der kommenden Saison teilweise mit 3 Fahrern in der 450er Klasse antreten. Neben Titelverteidiger Eli Tomac und dem Franzosen Dylan Ferrandis kommt nun auch Justin Cooper in die 450er Klasse.