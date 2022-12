Spendenaktion für schwer verletzten Brandon Hartranft

HEP Suzuki Pilot Brandon Hartranft hat sich im Training schwer verletzt. Seine Wirbelsäule musste operiert werden. Für ihn wurde eine Spendenaktion zur Finanzierung seiner Rehabilitation gestartet.

Brandon Hartranft vom US-amerikanischen Team HEP Suzuki hat sich am letzten Dienstag im Training schwer verletzt. Der Achte der US-Supercross-Meisterschaften 2022 bereitete sich in Fresno/Kalifornien auf die am 8. Januar in Anaheim beginnende Saison 2023 vor.

«Es geschah in einer Rhythmussektion von 3 Dreifachsprüngen», erklärte Hartranft. «Ich bin am zweiten Sprung mit dem Kopf voran eingeschlagen.» Er zog sich mehrere Wirbelbrüche zu: Die Lendenwirbel L1 und L2 sind gebrochen. Die Querfortsätze der Lendenwirbel L3 und L4 sowie die Dornfortsätze der Lendenwirbel L1, L2 und L3 sind gebrochen. Das linke Hüftgelenk ist ausgekugelt. Außerdem sind mehrere Rippen und das rechte Schulterblatt gebrochen. Zudem hat er einen Hämatothorax erlitten.

Hartranft wurde am Donnerstag operiert, um die Wirbelsäulenverletzungen zu stabilisieren. Sein Zustand ist stabil und hat Gefühl in den Beinen.

Da seine Krankenversicherung voraussichtlich nicht ausreichen wird, um die notwendigen Kosten der Behandlungen und der Rehabilitation zu finanzieren, wurde für Hartranft eine Spendenaktion der Road2Recovery Foundation gestartet. Hartranft wird für den Saisonauftakt im Januar ausfallen. Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com wünschen wir Brandon Hartranft von dieser Stelle aus vollständige und schnelle Genesung.