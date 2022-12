Ken Roczen testet Pro Circuit Kawasaki 01.12.2022 - 11:47 Von Thoralf Abgarjan

© Ken Roczen Ken Roczen testet die Pro Circuit Kawasaki mit Red Bull Branding

In 5 Wochen beginnen in Anaheim (Kalifornien) die US Supercross-Meisterschaften und Ken Roczen hat noch immer keine Entscheidung über sein künftiges Team getroffen. Jetzt testet er überraschend die Kawasaki.