Die Suzuki von Ken Roczen im Detail

Der Mechaniker von Ken Roczen, Travis Soules, erklärt die Details an der Suzuki RM-Z 450, die der Deutsche bei den US-Supercross-Meisterschaften einsetzt. Roczen verwendet ein Motor-Kit von Twisted Development.

Der Mechaniker von Ken Roczen im Team Progressive Suzuki ist Travis Soules. «Wir hatten schon zu Kens Zeiten bei RCH miteinander zu tun. Am Ende musste alles sehr schnell gehen. Ken fühlte sich sofort wohl auf dem Bike, aber die Zeit bis zum Saisonstart war doch schon sehr knapp. Wir haben für diese Saison auch noch einen neuen Truck bekommen. Doch mit einem Fahrer wie Kenny zu arbeiten, ist einfach großartig.»

Die Suzuki RM-Z 450 ist das einzige Bike am Start, das mit einem Kickstarter in Betrieb gesetzt werden muss. «Wir sehen darin kein Problem», erklärt Soules. «Am Lenker befindet sich der Hot Start Hebel. Damit kommt das Bike beim ersten Tritt, selbst wenn der Motor heiß ist. Das funktioniert im Rennen besser als ein Choke, den man ja wieder zurücknehmen muss, wenn der Motor angesprungen ist. Das kann in der Hektik des Rennens leicht vergessen werden.»

«Ansonsten wurde das Bike von Kenny nur in Details verändert. Wir haben ein Motor-Kit von Twisted Development.» Damit kann die Kompression des Motors erhöht werden. Auf die Frage, was der empfindlichste Punkt in der Arbeit mit Ken Roczen ist, antwortet der Mechaniker: «Es ist die Gabel und sein Gefühl für die Front. Ken bevorzugt eine eher weiche Einstellung, aber er bemerkt sofort jede noch so kleine Veränderung. Sein Bremshebel für die Hinterradbremse ist ziemlich hoch eingestellt.» Der Endschalldämpfer an Kens Suzuki kommt übrigens von Pro Circuit, die Kupplung von Hinson. «Aber ansonsten ist das Bike ziemlich basic.»