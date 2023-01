Planänderung: Oakland-SX wetterbedingt verschoben 12.01.2023 - 08:57 Von Nora Lantschner

© Honda Rennfreies Wochenende für Chase Sexton und Co.

Die Supercross-Fans müssen sich in Geduld üben, die prestigeträchtige US-Serie mit Tomac, Webb, Sexton, Roczen und Co. wird erst am 21. Januar in die nächste Runde gehen.