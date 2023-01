Chase Sexton (Honda): «Schwierig, konstant zu sein»

US-Honda-Star Chase Sexton musste in der Schlussphase des Rennens von Anaheim 1 Titelverteidiger Eli Tomac und Cooper Webb noch passieren lassen. Er spricht über das turbulente Auftakt-Rennen.

Chase Sexton verlor beim Finalrennen von Anaheim nach einem Fehler in der Rhythmus-Sektion die Führung an Eli Tomac (Yamaha) und musste sich wenige Meter vor dem Ziel auch noch dem von hinten heranstürmenden Red Bull-KTM-Ass Cooper Webb beugen. Mit Platz 3 konnte der Honda-Pilot dennoch gut leben.

«Ich muss schon sagen, Anaheim 1 war eine der rutschigsten Pisten, auf der ich je gefahren bin», erzählte Sexton, der im Qualifying als einziger Fahrer unter der Ein-Minuten-Schallmauer geblieben war. «Es war während des gesamten Finales wirklich schwierig, gut in den Flow reinzukommen und dann auch konstant zu fahren. Insgesamt gesehen bin ich aber zufrieden mit meiner Performance.»

«Es war gut, wieder im Renn-Modus anzukommen. Ich fühle mich wirklich wohl auf dem Motorrad. Ich denke, wir haben gute Schritte in die richtige Richtung gemacht. Ich habe mich während des gesamten Renntages in den Whoops sicher und stabil gefühlt», ergänzte Sexton, der in Anaheim in einer neuen Alpinestars-Kombi antrat, die vom Design her an die Basketball-Stars der Chicago Bulls erinnert.

Interessant: Wegen der anhaltenden Regenfälle in den Tagen vor dem Anaheim-Event am Samstag musste die HRC-Honda-Werkstruppe in Kalifornien umdisponieren und konnte nicht auf der privaten Teststrecke in Corona fahren. Schließlich entschied man sich als Ersatz für das Trainingsgelände von Carson Mumford in der Nähe der Stadt Adelanto.

Ergebnis Anaheim 1, Anaheim 1:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha

2. Cooper Webb (USA), KTM

3. Chase Sexton (USA), Honda

4. Dylan Ferrandis (F), Yamaha

5. Ken Roczen (D), Suzuki

6. Colt Nichols (USA), Honda

7. Jason Anderson (USA), Kawasaki

8. Aaron Plessinger (USA), KTM

9. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

10. Joey Savatgy (USA), Kawasaki

11. Justin Barcia (USA), GASGAS

12. Marvin Musquin (F), KTM

13. Christian Craig (USA), Husqvarna

14. Dean Wilson (GB), Honda

15. Justin Hill (USA), KTM

...

22. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

Meisterschaftsstand nach Lauf 1 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 26

2. Cooper Webb (USA), KTM, 23, (-3)

3. Chase Sexton (USA), Honda, 21, (-5)

4. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 19, (-7)

5. Ken Roczen (D), Suzuki, 18, (-8)

6. Colt Nichols (USA), Honda, 17, (-9)

7. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 16, (-10)

8. Aaron Plessinger (USA), KTM, 15, (-11)

9. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 14, (-12)

10. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 13, (-13)

11. Justin Barcia (USA), GASGAS, 12, (-14)

12. Marvin Musquin (F), KTM, 11, (-15)

13. Christian Craig (USA), Husqvarna, 10, (-16)

14. Dean Wilson (GB), Honda, 9, (-17)

15. Justin Hill (USA), KTM, 8, (-18)

...

22. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 1, (-25)