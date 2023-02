Cooper Webb (Red Bull KTM): Jetzt stolzer Tomac-Jäger

Cooper Webb rückte in der Tabelle auf Platz 2 vor

Red Bull-KTM-Ass Cooper Webb setzte beim Supercross-Event in Oakland seine Podium-Serie fort, der US-Amerikaner ist nun erster Verfolger von Spitzenreiter Eli Tomac.

Zwar gewann Titelverteidiger Eli Tomac das Supercross-Rennen in Oakland und festigte damit seine Führung in der Meisterschaftstabelle. Mit Cooper Webb auf Rang 2 stand aber ein weiteres Mal eine Red Bull-KTM auf dem Podium: Webb kreuzte Ziellinie nur wenige Zehntelsekunden hinter Yamaha-Star Eli Tomac, nachdem Tomac im Finish noch einen Strauchler eingebaut hatte.

Cooper Webb (27) hat in der Meisterschaft somit sogar Rang 2 von Chase Sexton übernommen, der im Rennen in Führung liegend zum wiederholten Mal patzte. Webb hat in der Serie nach sechs Rennen aktuell sieben Punkte Rückstand auf Tomac.

«Nach der vergangenen Woche hatte ich den Glauben wieder zurück», erklärt Webb, der den Vorlauf nach Führung und einem kleinen Fehler auf Platz 3 beendete. «Es war wichtig, dieses Momentum wieder zu haben. Der zweite Platz ist wirklich ein gutes Ergebnis für mich.»

Red Bull-KTM-Werkspilot Webb war nach der Zieldurchfahrt angesichts der knappen Ausgangs zunächst frustriert. «Zu Beginn des Finales hatte ich das Gefühl, dass mein Speed nicht ausreicht und ich konnte auch keinen Boden auf die beiden Jungs vor mir gutmachen. Aber ich habe einfach weitergemacht und begann mich dann richtig gut zu fühlen. Ich habe dann einige guten Linien gefunden und die Piste entwickelte sich dann richtig gut für mich.»

Im Finish wurde es wieder einmal turbulent. Webb, der in einer der Rhythmus-Sektionen viel Boden gutmachen konnte, fing den strauchelnden Sexton noch mit einem sauberen Blockpass ab.

Zum Zieleinlauf gegen Tomac sagte Webb: «Der Führende hat dann noch einen Fehler gemacht und das hat bedeutet, dass wir an den Sieg nochmals näher rangekommen sind. Ich habe diesmal viel Druck gemacht und bin darüber stolz.»

Ergebnis SX Oakland, 450 ccm:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha

2. Cooper Webb (USA), KTM

3. Chase Sexton (USA), Honda

4. Aaron Plessinger (USA), KTM

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki

6. Justin Barcia (USA), GASGAS

7. Christian Craig (USA), Husqvarna

8. Joey Savatgy (USA), Kawasaki

9. Colt Nichols (USA), Honda

10. Justin Cooper (USA), Yamaha

11. Ken Roczen (D), Suzuki

12. Dean Wilson (GB), Honda

Ferner:

15. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

Meisterschaftsstand nach Lauf 6 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 139

2. Cooper Webb (USA), KTM, 132, (-7)

3. Chase Sexton (USA), Honda, 132, (-7)

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 111, (-28)

5. Ken Roczen (D), Suzuki, 104, (-35)

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 104, (-35)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 97, (-42)

8. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 82, (-57)

9. Colt Nichols (USA), Honda, 75, (-64)

10. Christian Craig (USA), Husqvarna, 75, (-64)

11. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 75, (-64)