Zeitplan Salt Lake City: US Supercross Saisonfinale

In Salt Lake City findet das Saisonfinale der US Supercross-Saison statt

HRC Werksfahrer Chase Sexton steht beim Saisonfinale in Salt Lake City vor dem Titelgewinn. Für Ken Roczen (Suzuki) geht es noch um Gesamtrang 3 und Max Anstie hat noch Chancen auf P2 an der Ostküste.

Am kommenden Wochenende findet in Salt Lake City das große Saisonfinale der US Supercrossmeisterschaften statt. «Die Messe ist gelesen» könnte man meinen, denn die Titel sind vergeben: Jett Lawrence hat den Titel an der Westküste letzte Woche in Denver klargemacht und sein älterer Bruder Hunter wurde bereits in Nashville zum Ostküsten-Champion gekürt. Etwas tragisch verlief die Titelvergabe in der 450er Klasse, deren Champion mit HRC-Werksfahrer Chase Sexton nach dem Achillessehnenriss von Eli Tomac (Yamaha) nun auch schon feststeht.

Aus deutscher Sicht wird allerdings in Salt Lake City noch eine wichtige Entscheidung fallen, denn Ken Roczen braucht noch 2 Punkte, um die Saison auf P3 zu beenden. Natürlich profitierte Roczen in den letzten Rennen von den Ausfällen von Webb und Barcia so wie Sexton vom Ausfall Tomacs profitiert. Doch besonders diese Saison zeigt, dass sich Konstanz am Ende auszahlt. Ken Roczen hat in jedem Rennen gut gepunktet und dabei keinen groben Fehler begangen. So ist er sicher und gesund durch die Saison gekommen und damit wird das Ergebnis am Ende der Saison völlig in Ordnung gehen.

Da Sexton der Titel im letzten Rennen nicht mehr zu nehmen ist, wird er in Salt Lake City vermutlich auf Sieg fahren, um den Titelgewinn würdig feiern zu können. Roczen hingegen darf sich keinen Ausfall leisten. Deshalb wird der Deutsche eher auf Nummer sicher gehen, um in Salt Lake City das Podium in der Gesamtwertung noch zu erreichen.

Die Wetteraussichten sind bei Tageshöchsttemperaturen um 22 Grad gut. Es soll voraussichtlich auch in den Abendstunden trocken bleiben.

Meisterschaftsstand nach Lauf 16 von 17:

1. Chase Sexton (USA), Honda, 346

2. Eli Tomac (USA), Yamaha, 339, (-7)

3. Cooper Webb (USA), KTM, 304, (-42)

4. Ken Roczen (D), Suzuki, 303, (-43)

5. Justin Barcia (USA), GASGAS, 267, (-79)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 242, (-104)

7. Aaron Plessinger (USA), KTM, 213, (-133)

8. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 191, (-155)

9. Justin Hill (USA), KTM, 191, (-155)

10. Dean Wilson (GB), Honda, 182, (-164)

Die 250er treten in Salt Lake City zum finalen Showdown an. Der Brite Max Anstie kann in der Ostküstenmeisterschaft noch P2 erreichen, wenn er sich gegen 'dangerboy' Haiden Deegan durchsetzt. In der Westküstenmeisterschaft geht es zwischen Enzo Lopes und Levi Kitchen noch mu Rang 3 der Gesamtwertung. Außerdem ist Dominique Thury wieder mit dabei. Im letzten Jahr schaffte er den Finaleinzug beim East-West-Showdown.

Tabellenstand 250 East nach Event 9 von 10:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 224, Champion

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 168, (-56)

3. Max Anstie (GB), Honda, 166, (-58)

4. Jordon Smith (USA), Yamaha, 141, (-83)

5. Chris Blose (USA), Kawasaki, 132, (-92)

6. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 128, (-96)

7. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 120 (-104)

8. Tom Vialle (F), KTM, 111, (-113)

9. Cullin Park (USA), Honda, 109, (-115)

10. Coty Schock (USA), Honda, 89, (-135)

Tabellenstand 250 West nach Event 8 von 9:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 197, Champion

2. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 163, (-34)

3. Enzo Lopes (USA), Yamaha, 137, (-60)

4. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 135, (-62)

5. Max Vohland (USA), KTM, 121, (-76)

6. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 117, (-80)

7. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 101, (-96)

8. Pierce Brown (USA), GASGAS, 98, (-99)

9. Cole Thompson (USA), Yamaha, 87, (-110)

10. Derek Kelly (USA), KTM, 86, (-111)

...

28. Dominique Thury (GER), Yamaha, 12, (-185)

So kann das Finale der US Supercross-Meisterschaften in salt Lake City verfolgt werden:

Livetiming, kostenlos

Livestream, kostenpflichtig

Zeitplan Salt Lake City *)

Samstag, 13. Mai 2023



21:30 - 250SX Futures, Q1

21:45 - 250SX West, Q1

22:00 - 250SX East, Q1

22:15 - 450SX Gruppe A, Q1

22:30 - 450SX Gruppe B, Q1

22:45 - 450SX Gruppe C, Q1

23:35 - KTM Junior

23:50 - 250SX Futures , Q2

Sonntag, 14. Mai 2023

00:05 - 250SX East, Q2

00:20 - 250SX West, Q2

00:35 - 450SX Gruppe A, Q2

00:50 - 450SX Gruppe B, Q2

01:05 - 450SX Gruppe C, Q2

01:20 - KTM Junior

03:08 - 250SX Futures Main Event

Vorläufe:

04:05 - 250SX East Heat

04:19 - 250SX West Heat

04:34 - 450SX Heat 1

04:48 - 450SX Heat 2



05:02 - KTM Junior Finale

LCQ:

05:21 - 250SX E/W Last Chance Qualifier

05:33 - 450SX Last Chance Qualifier

Finals:

05:53 - 250SX E/W Showdown

06:27 - 450SX Main Event



* Angaben in MESZ und ohne Gewähr