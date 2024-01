Jett Lawrence (Honda): Schrecksekunde am Medientag

Der australische Supercross-Star Jett Lawrence erlebte vor dem Auftakt zum Renntag in San Diego bereits eine massive Schrecksekunde.

Das dritte Supercross-Wochenende der neuen Rennsaison in San Diego begann für 450er-Rookie Jett Lawrence und die Honda-HRC-Truppe mit einer Schrecksekunde. Lawrence, der da bereits mit der in Retro-Weiß gehaltenen Honda unterwegs war, verlor nach einem etwas zu kurzen Sprung in einer Rhythmus-Sektion die Kontrolle über sein Motorrad und wurde daraufhin seitlich über den Lenker geworfen.

Relativ nahe hinter Lawrence - der Glück hatte - war in diesem Moment der Spanier Jorge Prado (Red Bull-KTM) unterwegs, der sich gerade die Spuren und Linien des Australiers ansah. Prado konnte sein Bike nach der Landung rechtzeitig stoppen und wendete sich dann mit Handzeichen sofort nach hinten, um die nachkommenden Fahrer zu warnen.

Lawrence hat das Auftakt-Meeting in Anaheim 1 dominiert und gleich sein erstes 450er-Main Event gewonnen. Der 20-jährige Australier kam zuletzt im Schlamm von San Francisco nach mehren Ausrutschern nur auf Rang 9, dadurch übernahm KTM-Neuling Chase Sexton die Tabellenführung. Übrigens: auch der Abend in San Diego könnte wieder zu einer Schlammschlacht werden.

Der Medientag findet im US-Supercross in den jeweiligen Stadien immer am Freitag statt. Dort stehen die Fahrer und Verantwortlichen der Top-Teams für Interviews zur Verfügung und absolvieren auch einige Runden auf der Piste. Bei dieser Gelegenheit haben auch die akkreditieren Fotografen die Chance, Foto-Sonderwünsche zu deponieren.