Chase Sexton (KTM/P2): Zurück an die Tabellenspitze

Mit Rang 2 in Detroit konnte Red Bull KTM Werksfahrer Chase Sexton beim 5. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften die Tabellenführung übernehmen, doch die Spitzenfahrer trennt nur ein Punkt.

Die bisherige Supercross-Saison lief anders als erwartet. Der australische Shooting-Star Jett Lawrence (Honda) gewann zwar das Auftaktrennen in Anaheim, doch danach änderte sich alles. Schlammrennen in San Francisco und San Diego machten den Wettbewerb zum Lotteriespiel. Es folgte das Triple Crown Event von Anaheim 2, das auch eigene Gesetze hat.

«Eigentlich beginnt die Saison jetzt erst richtig», erklärte Sexton, der nach Ende der letzten Saison von HRC zu Red Bull KTM wechselte. Im Ford Field von Detroit belegte er den zweiten Rang hinter Jett Lawrence und übernahm damit wieder das 'redplate' des Meisterschaftsführenden.

«Das ist es, was am Ende zählt», erklärt Sexton. «Es ist schön, das 'redplate' zu haben, aber es kommt am Ende nur darauf an, wer es am Ende der Saison hat.»

Sein Vorsprung in der Tabelle ist mit einem Punkt minimal. «Wir liegen alle sehr nah beieinander, aber heute Abend war meiner Meinung nach eines meiner besten Rennen auf dem neuen Motorrad. Wir hatten so viele Schlammrennen und dann folgte letzte Woche das Triple Crown Event. Diese Woche war es unser erstes echtes Main Event seit der Eröffnungsrunde und ich fühlte mich bei diesen Bedingungen ziemlich gut. Mein Vorlauf war mit P4 nicht optimal und nachdem ich den 250er-Start gesehen hatte, startete ich ziemlich weit außen. Ich hatte ein wenig Angst, dass ich von der Strecke gedrückt würde, wenn ich keinen guten Start gehabt hätte. Ich erwischte einen guten Start und hatte im Rennen einen guten Speed. Es sind mir zwar auch ein paar Fehler unterlaufen, aber es war insgesamt ein guter Tag. Ich freue mich darauf, darauf aufzubauen», erklärte der Titelverteidiger.

Ergebnis Supercross Detroit:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2. Chase Sexton (USA), KTM

3. Ken Roczen (D), Suzuki

4. Cooper Webb (USA), Yamaha

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki

6. Aaron Plessinger (USA), KTM

7. Dylan Ferrandis (F), Honda

8. Hunter Lawrence (AUS), Honda

9. Justin Cooper (USA), Yamaha

10. Eli Tomac (USA) Yamaha

Meisterschaftsstand nach Runde 5 von 17:

1. Chase Sexton (USA), KTM, 98

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 97, (-1)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 96, (-2)

4. Cooper Webb (USA), Yamaha, 92, (-6)

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 84, (-14)

6. Eli Tomac (USA) Yamaha, 82, (-16)

7. Ken Roczen (D), Suzuki, 77, (-21)

8. Dylan Ferrandis (F), Honda, 77, (-21)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 59, (-39)

10. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 52, (-46)