Zeitplan und Vorschau SX Glendale 09.02.2024 - 18:36 Von Thoralf Abgarjan

© AMA In Glendale (Arizona) findet der 6. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften statt

In Glendale (Arizona) wird am kommenden Wochenende der 6. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften ausgetragen. Red Bull KTM Werksfahrer Chase Sexton tritt als Meisterschaftsführender an.