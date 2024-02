Jason Anderson gegen Jett Lawrence: Das nächste Duell

Jett Lawrence siegte in Detroit

Nach dem emotionalen Aufeinandertreffen nach dem US-Supercross-Finale in San Diego kam es in Detroit im Vorlauf erneut zu einem spektakulären Duell zwischen Jason Anderson und Jett Lawrence.

Das Finale von San Diego brachte direkt nach der Zieldurchfahrt einen heftigen und emotionalen Schlagabtausch zwischen Jett Lawrence (Honda) und Jason Anderson (Kawasaki). Über die Handgreiflichkeiten wurde in der gesamten Szene noch Tage danach diskutiert, es gab viel Polemik und der Verband AMA verhängte für beide Geldstrafen.

In Detroit trafen sich Anderson (30) und Lawrence (20) bereits im Vorlauf und duellierten sich einige Runden lang mit spektakulären Blockpässen und Kontern um die Führung. Anders als beim Eklat war die Piste trocken und somit waren genügend Linien vorhanden. Anderson konnte mit mutigen Manövern mehrfach kontern, es wurde aber nie unfair. Erst als Anderson zum zweiten Mal eine Rhythmus-Sektion verpatzte, konnte 450-Rookie Lawrence davonziehen.

«Das Heat-Race mit Jason hat Spaß gemacht», erklärte Lawrence am Ende des Abends, den er schließlich souverän gewann. «Ich wollte sichergehen, dass ich nicht zu großen Respekt zeige. Ich habe zumindest mental versucht, da und dort diese und jene Spur zu nehmen, aber aus irgendeinem Grund agierte ich sehr vorsichtig, wenn es darum ging, innen reinzustechen. Jason ist gut gefahren in diesem Vorlauf, es war ein interessanter Kampf. Es war unterhaltsam, gegen ihn mal vorn und dann wieder hinten zu sein. Wenn es solchen Rennsport gibt, dann würde ich gerne das ganze Rennen über so mit Jason fahren. Das ist eine sehr unterhaltsame Art, Rennen zu fahren.»

Auffällig: Die Starts von Honda-Aushängeschild Lawrence waren diesmal wieder deutlich besser. «Ja, ich habe unter der Woche einige Starts probiert und ein paar Dinge verändert», berichtete der Australier.

Ergebnis Supercross Detroit:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2. Chase Sexton (USA), KTM

3. Ken Roczen (D), Suzuki

4. Cooper Webb (USA), Yamaha

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki

6. Aaron Plessinger (USA), KTM

7. Dylan Ferrandis (F), Honda

8. Hunter Lawrence (AUS), Honda

9. Justin Cooper (USA), Yamaha

10. Eli Tomac (USA) Yamaha

Meisterschaftsstand nach Runde 5 von 17:

1. Chase Sexton (USA), KTM, 98

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 97, (-1)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 96, (-2)

4. Cooper Webb (USA), Yamaha, 92, (-6)

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 84, (-14)

6. Eli Tomac (USA) Yamaha, 82, (-16)

7. Ken Roczen (D), Suzuki, 77, (-21)

8. Dylan Ferrandis (F), Honda, 77, (-21)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 59, (-39)

10. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 52, (-46)