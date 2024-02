Hatte Eli Tomac (Yamaha/P10) Dämpferprobleme?

Eli Tomac haderte in Detroit mit technischen Problemen

Sechs Runden lang befand sich Star Racing Yamaha Pilot Eli Tomac in Detroit auf Podiumskurs. Nach der Hälfte des Rennens brachen seine Rundenzeiten aber deutlich ein, was auf ein technisches Problem schließen lässt.

Dass Eli Tomac beim 5. Lauf der Supercross-Meisterschaften in Detroit technische Probleme hatte, war offenkundig. Aber wie üblich, schweigt sich das Team mit Rücksicht auf seine OEM-Partner aus. Also gibt es zahlreiche Spekulationen.

Aber zunächst zu den harten Fakten: Bis zur 6. Runde rangierte der Star Racing Yamaha Pilot auf Rang 3 hinter Jett Lawrence (Honda) und Chase Sexton (KTM). Nachdem er von Ken Roczen (Suzuki) überholt wurde, konnte er dem Deutschen noch ein paar Runden lang folgen. In der zweiten Rennhälfte, etwa ab Runde 12, wurde Tomac immer weiter nach hinten durchgereicht. Er beendete das Rennen auf Platz 10.

Auffallend war, dass er am Ende immer wieder nach unten zu seinem Bike schaute. Bis Runde 12 fuhr Tomac Rundenzeiten von 44 bis 45 Sekunden, danach sackten seine Rundenzeiten in den 48er Bereich und tiefer ab. Was die genaue Ursache seines plötzlichen Abfalls war, wird offiziell nicht bekannt gegeben, aber es gilt als wahrscheinlich, dass es ein Fahrwerksproblem war. Es schien ein Defekt des hinteren Stoßdämpfers vorzuliegen.

Tomac wirkte am Ende frustriert und fuhr wie ein Schatten seiner selbst um die Strecke. Mit P10 in Detroit fiel der Sieger des 3. Finales von Anaheim-2 auf den 6. Tabellenplatz zurück. Zu Tabellenführer Sexton hat er nach 5 absolvierten Rennen einen Rückstand von 16 Punkten.

Ergebnis Supercross Detroit:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2. Chase Sexton (USA), KTM

3. Ken Roczen (D), Suzuki

4. Cooper Webb (USA), Yamaha

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki

6. Aaron Plessinger (USA), KTM

7. Dylan Ferrandis (F), Honda

8. Hunter Lawrence (AUS), Honda

9. Justin Cooper (USA), Yamaha

10. Eli Tomac (USA) Yamaha

Meisterschaftsstand nach Runde 5 von 17:

1. Chase Sexton (USA), KTM, 98

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 97, (-1)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 96, (-2)

4. Cooper Webb (USA), Yamaha, 92, (-6)

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 84, (-14)

6. Eli Tomac (USA) Yamaha, 82, (-16)

7. Ken Roczen (D), Suzuki, 77, (-21)

8. Dylan Ferrandis (F), Honda, 77, (-21)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 59, (-39)

10. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 52, (-46)