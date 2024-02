Cameron McAdoo: Hose kaputt – «Big Balls» zu sehen

Kawasaki-Fahrer Cameron McAdoo sorgte in der 250er-Lites-Klasse beim US-Supercross in Detroit für Aufsehen, weil er das Finale nach einem Crash mit kaputter Hose und teilweise heraushängenden Genitalien zu Ende fuhr.

Nach dem Clash von San Diego zwischen Jason Anderson und Jett Lawrence sorgte in Detroit 250er-Fahrer Cameron McAdoo (26) für Aufregung. Der Kawasaki-Pro-Circuit-Werksfahrer wurde gleich am Start in eine heftige Massenkarambolage verwickelt, in welcher sich auch Tom Vialle (Red Bull KTM) befand.

McAdoo blieb unverletzt, seine Rennhose inklusive der darunter liegenden MX-Spezialunterwäsche wurde jedoch vorne im Schritt komplett aufgerissen und bot klare Einblicke. McAdoo fuhr das Finale unter Schmerzen dennoch zu Ende und wurde 15. In der Szene sorgte dies für viele Lacher – der Begriff «Big Balls» bekam eine neue Dimension, wird in den sozialen Medien gewitzelt.

McAdoo nahm nun in seinem Blog Stellung: «Ich war ein Opfer einer Kollision am Start. Es hat fast eine Runde gedauert, bis ich mein Bike von dem meines Teamkollegen wieder trennen konnte. Wie schon fast jeder weiß, hat ein Lenker meine Hose vorne komplett aufgerissen. Das war ein Schlüsselmoment für mich. Es ging darum rauszufahren oder das Rennen in dem Zustand wieder aufzunehmen. Ich bin den gesamten Finallauf fertig gefahren, mit allem, was da ist, raushängend. Es war schmerzhaft! Klar würde ich das ganze löschen, wenn ich könnte.»

Ergebnis SX Detroit 250 East:

1. Austin Forkner (USA), Kawasaki

2. Max Anstie (GB), Honda

3. Daxton Bennick (USA), Yamaha

4. Coty Schock (USA), Yamaha

5. Pierce Brown (USA), GASGAS

6. Jalek Swoll (USA), Triumph

7. Henry Miller (USA), Honda

8. Guillem Farres (E), Husqvarna

9. Marshal Weltin (USA), Yamaha

10. Chance Hymas (USA), Honda

…

15. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki

16. Haiden Deegan (USA), Yamaha

17. Gage Linville (USA), GASGAS

18. Tom Vialle (F), KTM

Meisterschaftsstand 250 SX East nach Runde 1:

1. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 25

2. Max Anstie (GB), Honda, 22, (-3)

3. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 20, (-5)

4. Coty Schock (USA), Yamaha, 18, (-7)

5. Pierce Brown (USA), GASGAS, 17, (-8)

6. Jalek Swoll (USA), Triumph, 16, (-9)

7. Henry Miller (USA), Honda, 15, (-10)

8. Guillem Farres (E), Husqvarna, 14, (-11)

9. Marshal Weltin (USA), Yamaha, 13, (-12)

10. Chance Hymas (USA), Honda, 12, (-13)