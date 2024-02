Ken Roczen (Suzuki) siegt in Glendale

Ken Roczen triumphierte in Glendale

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der deutsche HEP Suzuki Pilot Ken Roczen den 6. Lauf der US Supercross-Meisterschaften im State Farm Stadium von Glendale (Arizona) vor Jason Anderson (Kawasaki) und Jett Lawrence (HRC).

6. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften im State Farm Stadium von Glendale (Arizona): Der deutsche HEP Progressive Suzuki PilotKen Roczen hatte bereits den ersten Vorlauf mit einem Start-Ziel-Sieg gewonnen. Ins Finale startete er erneut gut und nutzte die Innenlinie, um nach der ersten langgezogenen Linkskehre in Führung zu gehen.

Der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence kollidierte schon in der Anfangsphase mit Cooper Webb (Yamaha), kam dabei von der Strecke ab, konnte aber einen Sturz gerade noch vermeiden.

Ken Roczen führte vor Aaron Plessinger (KTM) und Jason Anderson (Kawasaki), doch in der 3. Runde rutschte ihm in einer Linkskehre das Vorderrad weg, so dass er zu Boden ging und bis auf P18 zurückfiel.

Jett Lawrence beging schon im Vorlauf einen Fehler und sprang einen weiten Dreifachsprung zu kurz. Im Finale fiel er ach seinem Zwischenfall mit Webb zunächst ins Mittelfeld zurück, kämpfte sich aber danach kontinuierlich nach vorne, sprang dann wieder zu kurz, konnte aber einen Sturz gerade noch abfangen. In Runde 15 ging er an Eli Tomac (Yamaha) auf P3 vorbei.

Red Bull KTM Werksfahrer Chase Sexton kam als Meisterschaftsführender nach Glendale, doch er haderte den ganzen Tag über mit Problemen nach einem Trainingssturz in der letzten Woche, bei dem er sich eine Handverletzung zugezogen hatte. Auf P9 konnte der Red Bull KTM Werksfahrer nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Ken Roczen kontrollierte das Rennen von der Spitze aus und gewann das Finale mit einem Vorsprung von 4,7 Sekunden vor Anderson und Jett Lawrence, der damit wieder die Meisterschaftsführung übernehmen konnte und zu dem 7. Lauf in Arlington einen Vorsprung von 6 Punkten mitbringt.

'Kickstart-Kenny' verbesserte sich mit seinem Sieg in Glendale von Meisterschaftsrang 7 auf P6 und verkürzte seinen Rückstand zur Spitze von 21 auf 15 Punkte.

Mit Jett Lawrence, Chase Sexton, Aaron Plessinger, Cooper Webb und Ken Roczen sahen wir in Glendale den 5. Sieger im 6. Rennen der Saison. Für Roczen war es der 22. Sieg seiner US-Karriere.

Ergebnis Supercross Glendale:

1. Ken Roczen (D), Suzuki

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki

3. Jett Lawrence (AUS), Honda

4. Eli Tomac (USA) Yamaha

5. Hunter Lawrence (AUS), Honda

6. Dylan Ferrandis (F), Honda

7. Cooper Webb (USA), Yamaha

8. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

9. Chase Sexton (USA), KTM

10. Aaron Plessinger (USA), KTM

11. Justin Cooper (USA), Yamaha

12. Christian Craig (USA), Husqvarna

...

18. Justin Barcia (USA), GASGAS

...

DNS: Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

Meisterschaftsstand nach Runde 6 von 17:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 117

2. Chase Sexton (USA), KTM, 111, (-6)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 108, (-9)

4. Cooper Webb (USA), Yamaha, 107, (-10)

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 106, (-11)

6. Ken Roczen (D), Suzuki, 102, (-15)

7. Eli Tomac (USA) Yamaha, 100, (-17)

8. Dylan Ferrandis (F), Honda, 93, (-24)

9. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 69, (-48)

10. Justin Barcia (USA), GASGAS, 63, (-54)