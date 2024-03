Zeitplan und Vorschau Supercross Daytona

Die Wetteraussichten für den 8. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften sind durchwachsen. Es könnte am Samstag regnen. In beiden Klassen liegt die Spitze eng beieinander und die Führung haben Nicht-Amerikaner inne.

Am kommenden Wochenende findet im Infield des Daytona International Speedways die 8. Runde der US-Supercross-Meisterschaften statt. Gleichzeitig wird das 3. Event der US-Ostküstenmeisterschaften ausgetragen.

Die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 60% vorhergesagt. Daytona könnte also ein Schlammrennen werden.

Obwohl HRC-Werksfahrer Jett Lawrence zuletzt in Arlington patzte und das Podium verfehlte, geht der Australier als Meisterschaftsführender in die 8. Runde. Sein ärgster Verfolger, Cooper Webb (Yamaha), der in Arlington seinen zweiten Saisonsieg feiern konnte, hat aber auf Platz 2 nur 3 Punkte Rückstand. Auch die beiden Red Bull KTM Werksfahrer Aaron Plessinger und Chase Sexton haben mit 7 bzw. 8 Punkten Rückstand den Anschluss an die Spitze nicht verloren und Eli Tomac, der in Arlington eine beeindruckende Aufholjagd zeigte, kommt immer besser in Fahrt. Daytona ist eine seiner Lieblingsstrecken. Deshalb wird auch mit ihm zu rechnen sein.

HEP Progressive Suzuki Pilot Ken Roczen fiel nach seinem Sturzpech in Arlington wieder auf Rang 7 zurück und hat zwischenzeitlich 19 Punkte Rückstand zur Spitze.

Meisterschaftsstand nach Runde 7 von 17:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 135

2. Cooper Webb (USA), Yamaha, 132, (-3)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 128, (-7)

4. Chase Sexton (USA), KTM, 127, (-8)

5. Eli Tomac (USA) Yamaha, 122, (-13)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 118, (-17)

7. Ken Roczen (D), Suzuki, 116, (-19)

8. Dylan Ferrandis (F), Honda, 93, (-42)

9. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 86, (-49)

10. Justin Cooper (USA), Yamaha, 75, (-60)

Nach dem Durcheinander des Saisonauftakts und dem verletzungsbedingten Ausfall von Pro Circuit Kawasaki Werksfahrer Austin Forkner hat nun der Brite Max Anstie das 'redplate' des Meisterschaftsführenden übernommen. Seine Konkurrenz bringt sich jedoch in Stellung. Allen voran Yamaha-Werksfahrer Haiden Deegan, der vor einer Woche in Texas seinen ersten Supercross-Triumph feiern konnte. Neben Forkner ist auch der Spanier Guillem Farres mit Oberschenkelbruch ausgefallen. Verletzt sind außerdem beide Triumph-Werksfahrer Evan Ferry (Schulter) und Jalek Swoll. Swoll flog im Finale von Arlington nach einer Kollision mit Max Anstie heftig ab und muss pausieren. Auch Jeremy Martin kann wegen einer Gehirnerschütterung weiterhin nicht antreten.

Meisterschaftsstand 250 SX East nach Runde 2:

1. Max Anstie (GB), Honda, 38

2. Pierce Brown (USA), GASGAS, 34, (-4)

3. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 32, (-6)

4. Coty Schock (USA), Yamaha, 32, (-6)

5. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 31, (-7)

6. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 29, (-9)

7. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 27, (-11)

8. Chance Hymas (USA), Honda, 27, (-11)

9. Guillem Farres (E), Husqvarna, 27, (-11)

10. Henry Miller (USA), Honda, 26, (-12)

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan Supercross Arlington:

Samstag, 2. März 2024



17:40 – Freies Training

19:05 – Zeittraining 1, 250

19:50 – Zeittraining 1, 450

21:20 – Zeittraining 2, 250

22:05 – Zeittraining 2, 450

Sonntag, 3. März 2024

Vorläufe:



01:04 – 250 SX Vorlauf 1

01:18 – 250 SX Vorlauf 2



01:34 - 450SX Vorlauf 1

01:48 - 450SX Vorlauf 2

Last Chance Qualifyer:



02:20 - 250SX Last Chance Qualifier

02:32 - 450SX Last Chance Qualifier

Finals:



02:55- 250SX Main Event (15 Minuten + 1 Runde)

03:28- 450SX Main Event (20 Minuten + 1 Runde)



*) Angaben in MEZ ohne Gewähr