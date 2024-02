Tom Vialle (KTM) befreit: Jetzt soll ein Sieg her!

Red Bull-KTM-Ass Tom Vialle wetzte beim zweiten Saisonrennen der US-Ostküsten-Serie im Supercross auf Rang 3 und sprach danach über einen bei weitem nicht sorgenfreien Abend in der Arena von Arlington.

Tom Vialle holte sich in Arlington endlich den Lohn für seine gute Arbeit über den Winter. Der Franzose, der durch seinen extrem sauberen Fahrstil ins Auge sticht, fuhr in seinem zweiten Saisonrennen erstmals auf das Podium. Der 23-Jährige hielt sich aus den Turbulenzen heraus und kam hinter Sieger Haiden Deegan (Yamaha) und Cameron McAdoo (Kawasaki) an.

Aufgrund des heftigen Abfluges des bis dahin führenden Austin Forkner (Kawasaki) sprang Vialle noch auf das dritte Treppchen. Der zweifache MX2-Weltmeister Vialle hatte zuvor Honda-Werksfahrer Chance Hymas überholt. «Wir sind happy auf dem Podium zu sein und sehr zufrieden», erklärt der Sohn von Ex-GP-Ass Fred Vialle, der sein Heat-Race auf P5 beendet hatte.

Der Abend war aber bei weitem kein Selbstläufer für den Red Bull-KTM-Fahrer, der sein zweites volles US-Jahr bestreitet. «Es war kein schlechter Tag, abgesehen vom Sturz im Training, der mich dann im Heat-Race doch etwas beeinflusst hat – es war nicht optimal für die Wahl der Startposition», schilderte der Mann aus Avignon, der im Training exakt in jener Passage zu Sturz kam, in welcher im Finale dann auch Forkner abgeworfen wurde.

«Ich konnte dann aber das ganze Finale über sauber und gut fahren. Es ist unglaublich, dass ich das erste Mal auf dem Supercross-Podium stehe, und ich möchte nun auch um den Sieg kämpfen. Das ist jetzt das eigentliche Ziel von diesem Moment an», unterstrich Vialle.

Fakt ist: Tom Vialle hat sich nach dem Pech zum Auftakt mit der 20 Punkte-Ausbeute von Arlington in der Tabelle bereits auf P11 vorgearbeitet. Im der extrem dicht gedrängten Tabelle hat der Franzose aktuell gerade einmal acht Punkte Rückstand auf den Tabellendritten Daxton Bennick (Yamaha).

Ergebnis SX Arlington 250 East:

1. Haiden Deegan (USA), Yamaha

2. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki

3. Tom Vialle (F), KTM

4. Seth Hammaker (USA), Kawasaki

5. Pierce Brown (USA), GASGAS

6. Max Anstie (GB), Honda

7. Chance Hymas (USA), Honda

8. Coty Schock (USA), Yamaha

9. Guillem Farres (E), Husqvarna

10. Daxton Bennick (USA), Yamaha

...

20. Austin Forkner (USA), Kawasaki

21. Hardy Munoz (USA), Kawasaki

22. (DNF) Jalek Swoll (USA), Triumph

Meisterschaftsstand 250 SX East nach Runde 2:

1. Max Anstie (GB), Honda, 38

2. Pierce Brown (USA), GASGAS, 34, (-4)

3. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 32, (-6)

4. Coty Schock (USA), Yamaha, 32, (-6)

5. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 31, (-7)

6. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 29, (-9)

7. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 27, (-11)

8. Chance Hymas (USA), Honda, 27, (-11)

9. Guillem Farres (E), Husqvarna, 27, (-11)

10. Henry Miller (USA), Honda, 26, (-12)

11. Tom Vialle (F), KTM, 24, (-14)

...

15. Jalek Swoll (USA), Triumph, 16, (-22)