Holt Eli Tomac (Yamaha) in Daytona den Sieg?

Nach seinem dritten zweiten Platz im 7. Rennen der Saison hofft Star Racing Yamaha Pilot Eli Tomac auf den ersten Sieg. Daytona gehört zu seinen Lieblingsstrecken. Wird Tomac der nächste Sieger?

Star Racing Yamaha Pilot Eli Tomac zeigte im Finale von Arlington eine bemerkenswerte Leistung. Nach seinem Crash in der Anfangsphase fiel er fast bis ans Ende des Feldes zurück. Danach zündete er seinen berühmt berüchtigten 'beast mode' und fuhr noch bis auf den zweiten Platz nach vorne. Zwar profitierte er von dem Fehler von Jett Lawrence (Honda) am Ende des Rennens, aber auch ohne diesen Zwischenfall hätte Tomac in Texas das Podium erreicht.

In der Pressekonferenz nach dem Rennen berichtete Tomac über seine Rückschläge während dieser Saison. Das nächste Rennen findet im weitläufigen Infield des Daytona Motor Speedways statt. Diese Strecke wird definitiv anders als die bisherigen Stadion-Strecken. Daytona gehört aber zu Elis Lieblingsstrecken. Im Moment sagen die Wetterprognosen für den kommenden Samstag Regen voraus. Es könnte also in Daytona sogar ein weiteres Schlammrennen geben.

Tomac erklärt den Unterschied zwischen seinem Rennen in Detroit (P10) und Arlington (P2): «In Detroit hatte ich extreme Armkrämpfe. Wenn das passiert, sind einem die Hände am Rücken gefesselt und man muss ums blanke Überleben kämpfen. Pro Runde verlierst du mehrere Sekunden. Wenn du in der sechsten oder siebten Runde Armpump bekommst, ist das Rennen vorbei. Ich bekam Probleme, weil der Boden so lehmig und klebrig war. In Detroit bin ich überrundet worden und heute Abend lief es es einfach wieder rund.»

Ist Eli Tomac also wieder ganz der Alte? «Ich habe in dieser Saison noch keinen Gesamtsieg gewonnen», erklärt der 31-Jährige. «Eines ist aber sicher: Ich habe mich verbessert und werde immer besser. Also ja, ich bin bereit, in der zweiten Halbzeit zu kämpfen und vielleicht kann ich einigen von den jungen Leuten zeigen, dass sie noch jung sind.»

«Für mich ist Daytona zweifellos das Lieblingsrennen», meint Tomac. «Arlington war ein Rennen, das ich jetzt brauchte, auch wenn es kein Sieg war. Ich kann sagen, dass ich vor diesem Wochenende wirklich mit Problemen zu kämpfen hatte. Ich denke dass es mir jetzt viel besser geht. Ich war nach meinem Fehler zu Beginn des Rennens natürlich enttäuscht. Ich schoss dort über einen Dreier hinaus und flog über die Streckenbegrenzung. Aber jetzt freue ich mich nur noch auf das nächste Rennen.»

In der Meisterschaftstabelle hat Tomac in Arlington einen Sprung nach vorne gemacht und verbesserte sich von P7 auf P5.

Ergebnis Supercross Arlington:

1. Cooper Webb (USA), Yamaha

2. Eli Tomac (USA) Yamaha

3. Aaron Plessinger (USA), KTM

4. Jett Lawrence (AUS), Honda

5. Hunter Lawrence (AUS), Honda

6. Chase Sexton (USA), KTM

7. Justin Cooper (USA), Yamaha

8. Ken Roczen (D), Suzuki

9. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

10. Jason Anderson (USA), Kawasaki

Meisterschaftsstand nach Runde 7 von 17:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 135

2. Cooper Webb (USA), Yamaha, 132, (-3)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 128, (-7)

4. Chase Sexton (USA), KTM, 127, (-8)

5. Eli Tomac (USA) Yamaha, 122, (-13)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 118, (-17)

7. Ken Roczen (D), Suzuki, 116, (-19)

8. Dylan Ferrandis (F), Honda, 93, (-42)

9. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 86, (-49)

10. Justin Cooper (USA), Yamaha, 75, (-60)

11. Justin Barcia (USA), GASGAS, 71, (-64)