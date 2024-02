Ken Roczen (Suzuki/P8): «Habe etwas übertrieben» 28.02.2024 - 00:57 Von Thoralf Abgarjan

© Suzuki Ken Roczen in Arlington

Nach seinem Sieg in Glendale kam der deutsche HEP Suzuki Pilot Ken Roczen in Arlington hoch motiviert, doch ein Sturz im Finale warf ihn zurück. Am Ende musste er mit Rang 8 leben und das Rennen abhaken.