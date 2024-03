Zeitplan und Vorschau US-Supercross in Seattle 22.03.2024 - 10:50 Von Thoralf Abgarjan

© AMA Jett Lawrence und Ken Roczen in Indianapolis

Die US Supercross-Meisterschaften gehen an diesem Wochenende im Lumen Field von Seattle im Bundesstaat Washington in ihre 11. Runde. Die Lites-Westküsten-Meisterschaften bestreiten ihre 6. Runde.