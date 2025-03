Vorschau Seattle: Ist Ken Roczen (Suzuki) wieder fit?

In Seattle findet der 11. Lauf der US Supercross-Meisterschaften statt

Die US Supercross-Meisterschaften gehen am kommenden Wochenende in ihre 11. Runde. Ken Roczen (Suzuki) hadert mit den Folgen seiner Schulterverletzung. Die 250er Westküsten-Meisterschaft geht in Runde 7.

Am kommenden Wochenende findet im Lumen Field von Seattle (Washington) der 11. Lauf der US Supercross-Meisterschaften statt. Star Racing Yamaha Werksfahrer Cooper Webb bringt als Meisterschaftsführender einen knappen Vorsprung von 8 Punkten gegenüber Red Bull KTM-Werksfahrer Chase Sexton, der das letzte Rennen in Birmingham (Alabama) für sich entscheiden konnte. Ken Roczen (Suzuki), der vor einer Woche mit ausgekugelter Schulter angetreten war, hat auf Platz 3 einen Rückstand von 27 Punkten. Es bleibt abzuwarten, wie er mit dem Handicap seiner geschwächten und weiterhin schmerzenden Schulter klarkommt.

Bei Temperaturen von vergleichsweise kühlen 12 Grad und leichter Bewölkung ist am Samstag in Seattle nur noch eine geringe Regenwahrscheinlichkeit vorhergesagt. Am heutigen Freitag führten anhaltende Regenfälle zu einer Absage des Pressetages, um die Strecke nicht zu sehr aufweichen zu lassen. In der Nacht zum Sonntag werden in Europa um 2 Uhr die Uhren auf Sommerzeit umgestellt.

Meisterschaftsstand 450 nach Event 10 von 17:



1. Cooper Webb (USA), Yamaha, 211 Punkte

2. Chase Sexton (USA), KTM,203, (-8)

3. Ken Roczen (USA), Suzuki, 184, (-27)

4. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 162, (-49)

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 160, (-51)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 151, (-60)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 142, (-69)

8. Aaron Plessinger (USA), KTM, 125, (-86)

9. Justin Hill (USA), KTM, 125, (-86)

10. Shane McElrath (USA), Honda, 96, (-115)

11. Dylan Ferrandis (F), Honda, 91, (-120)

Die 250er Piloten treffen sich zu ihrem 7. Aufeinandertreffen der Westküstenmeisterschaft, in der Star Racing Yamaha-Werksfahrer #Haiden Deegan die Tabellenspitze übernommen hat. Deegan wurde vor einer Woche wegen eines Verkehrsdelikts in polizeiliches Gewahrsam genommen und gegen Zahlung von 1000 USD wieder freigelassen. In Seattle wird wieder Triumph-Werksfahrer Jordon Smith ins Geschehen eingreifen, der in Arlington schwer stürzte und mit gebrochenen Rippen und einem Pneumothorax ins Krankenhaus transportiert werden musste.

Mit Dominique Thury ist in der 250er Klasse ein deutscher Pilot am Start. Thury konnte bisher 12 Punkte sammeln und rangiert nach 6 Meisterschaftsrunden auf Platz 23.

Meisterschaftsstand 250 West nach Event 6:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 129 Punkte

2. Julien Beaumer (USA), KTM, 117, (-12)

3. Cole Davies (NZ), Yamaha, 104, (-25)

4. Jo Shimoda (J), Honda, 102, (-27)

5. Coty Schock (USA), Yamaha, 90, (-39)

6. Jordon Smith (USA), Triumph, 85, (-44)

7. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 79, (-50)

8. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 73, (-56)

9. Hunter Yoder (USA), Kawasaki, 56, (-73)

10. Anthony Bourdon (F), Yamaha, 54, (-75)

…

23. Dominique Thury (D), Yamaha, 12 (-117)

So können die Rennen verfolgt werden:



Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan, Samstag, 29. März 2025*)



18:00 – Freies Training

19:05 – Zeittraining 250

19:50 – Zeittraining 450

Sonntag, 30. März 2025



Vorläufe:



01:06 - 250SX West Vorlauf 1 (6 Min.+1 Runde)

01:20 - 250SX West Vorlauf 2 (6 Min.+1 Runde)

01:34 - 450SX Vorlauf 1 (6 Min.+1 Runde)

01:48 - 450SX Vorlauf 2 (6 Min.+1 Runde)

Zeitumstellung auf Sommerzeit**)

LCQ:

03:21 - 250SX West Last Chance Qualifyer

03:33 - 450SX Last Chance Qualifyer

Finals:



03:53- 250SX West Main Event (15 Min.+1 Runde)

04:28 - 450SX Main Event (20 Min.+1 Runde)



*) Angaben in MEZ ohne Gewähr

**) Angaben in MESZ ohne Gewähr