Ken Roczen: «Es war ein Kampf gegen die Schmerzen»

Mit seiner Schulterverletzung war der 10. Lauf der US Supercross-Meisterschaften für Ken Roczen (Suzuki) ein Kampf gegen die Schmerzen. Trotz seines Handicaps hat er nur einen Punkt gegenüber Cooper Webb eingebüßt.

«Ich bin am Pressetag gefahren, um zu sehen, wie es sich mit meiner Schulter anfühlte», erklärte HEP Suzuki Pilot Ken Roczen nach dem Triple Crown Event von Birmingham am vergangenen Wochenende. «Es funktionierte eigentlich recht ordentlich, aber im Laufe des Samstags wurde es definitiv immer schlimmer.» Vor diesem Event hatte er sich bei einem Trainingsunfall die Schulter ausgekugelt.

Trotz dieses Handicaps beendete er den Tag mit einem 4-6-4-Ergebnis auf dem 5. Platz und verlor nur einen Punkt in der Meisterschaft gegenüber Tabellenführer Cooper Webb (Yamaha). Roczen hat nach 10 von 17 absolvierten Meisterschaftsläufen einen Rückstand von 27 Punkten zur Spitze.

«Alles in allem haben wir wirklich hart gekämpft und hatten am Ende ein ziemlich gutes Ergebnis», sagte Roczen. «Die Triple Crowns sind jetzt vorbei und wir sind wieder bei den regulären Rennen. Es liegen noch viele Rennen vor uns und ich werde mein Bestes tun, um die Verletzung so schnell wie möglich auszukurieren. Am kommenden Wochenende werde ich versuchen, wieder ein besseres Ergebnis einzufahren.»

Der 11. Lauf der US Supercross-Meisterschaften findet am kommenden Samstag in Seattle statt.

Ergebnis SX Birmingham, 450:



1. Chase Sexton (USA), KTM, 1-1-2

2. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 3-2-3

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 2-3-5

4. Cooper Webb (USA), Yamaha, 7-4-1

5. Ken Roczen (USA), Suzuki, 4-6-4

6. Justin Cooper (USA), Yamaha, 6-7-6

7. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 5-8-12

8. Shane McElrath (USA), Honda, 8-12-9

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 18-5-7

10. Benny Bloss (USA), Beta, 10-10-11

Meisterschaftsstand 450 nach Event 10 von 17:



1. Cooper Webb (USA), Yamaha, 211 Punkte

2. Chase Sexton (USA), KTM,203, (-8)

3. Ken Roczen (USA), Suzuki, 184, (-27)

4. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 162, (-49)

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 160, (-51)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 151, (-60)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 142, (-69)

8. Aaron Plessinger (USA), KTM, 125, (-86)

9. Justin Hill (USA), KTM, 125, (-86)

10. Shane McElrath (USA), Honda, 96, (-115)