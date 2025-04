Aaron Plessinger (KTM) siegt im Schlamm, Roczen P4

Red Bull KTM Werksfahrer Aaron Plessinger gewann den 12. Lauf der US Supercross-Meisterschaften im tiefen Schlamm von Foxborough (Massachusetts). Ken Roczen (Suzuki) befand sich auf Podiumskurs, doch er stürzte.

12. Lauf der US Supercross-Meisterschaften im offenen Gillette Stadium von Foxborough (Massachusetts): Anhaltende Regenfälle sorgten für eine zweimalige Anpassung des Zeitplans. Die Qualifyings wurden auf eine Session pro Gruppe reduziert. Die Organisatoren deckten die Strecke mit Plastikfolien ab, doch sie weichte dennoch auf. Der Kurs wurde verändert, der Bereich der Whoops entschärft. Der Regen verwandelte die Veranstaltung zu einer extremen Schlammschlacht.

GASGAS-Werksfahrer Justin Barcia nutzte die letzte sich bietende Chance, das Qualifying auf Platz 1 vor den beiden Red Bull KTM Werksfahrern Chase Sexton und Aaron Plessinger zu beenden. Tabellenführer Cooper Webb (Yamaha) qualifizierte sich auf Platz 4 und Ken Roczen (Suzuki) auf Rang 9 für das Abendprogramm.

Ken Roczen (Suzuki), der ja ohnehin mit seiner vor zwei Wochen zugezogenen Schulterverletzung gehandicapt antreten musste, verdrehte sich im Qualifying auch noch den Knöchel und musste die Session vorzeitig beenden. Ken versuchte aber trotz dieser Handicaps, zum Abendprogramm anzutreten und kämpfte nicht nur gegen den Schlamm, sondern auch gegen die Schmerzen.

«In 30 Jahren habe ich noch kein verrückteres Rennen gesehen», erklärte Multi-Champion Ricky Carmichael, der heute als TV-Moderator die Rennen kommentiert. Justin Cooper (Yamaha) zog im Finale den Holeshot und ging vor Shane McElrath (Honda) in Führung. Aaron Plessinger fand schon in der ersten Runde die besten Linien und übernahm die Führung. Cooper Webb und Chase Sexton stürzten, konnten aber ihre Rennen mit äußerster Mühe fortsetzen.

Am Ende glich die Strecke einem einzigen Schlachtfeld. Sämtliche Motorräder qualmten, die Motoren überhitzten und heißer Wasserdampf zischte aus den Überdruckventilen der Kühler. Ken Roczen kämpfte sich durch diese Schlammhölle und befand sich trotz seiner Probleme in Schulter und Knöchel bis zur letzten Runde auf Podiumskurs. Chase Sexton (KTM) übersprang einen unmittelbar vor ihm gestürzten Fahrer, der Glück hatte, dass er nicht getroffen wurde. Sexton konnte nicht schnell genug reagieren, um die Warnsignale zu befolgen. Ob er dafür von den Offiziellen noch eine Strafe erhält, ist derzeit noch unklar.

Aaron Plessinger konnte seine Führung bis zum Ende halten und holte seinen ersten Sieg in dieser Saison. Shane McElrath (Honda) kam auf Rang 2 durch das Rennen und stand zum ersten Mal in seiner Karriere auf einem 450er Podium. Die letzte Runde wurde dann für Ken Roczen zum Verhängnis: Er musste sein Motorrad aus einer tiefen Schlammpfütze befreien, so dass Cooper Webb vorbeifahren konnte und damit das Podium erreichte. Sexton, der zuvor bereits an einer Auffahrt hängengeblieben war, fiel nach einem weiteren Fahler auf Platz 6 zurück.

Cooper Webb konnte mit Platz 3 seine Führung an der Tabellenspitze weiter von 11 auf 15 Punkte gegenüber Sexton ausbauen. Ken Roczens rangiert nach 12 von 17 Events in der Tabelle weiterhin auf Platz 3. Sein Rückstand erhöhte sich von 34 auf 36 Punkte.

Der 13. Lauf der US Supercross-Meisterschaften findet in einer Woche in Philadelphia statt.

Ergebnis SX Foxborough, 450:



1. Aaron Plessinger (USA), KTM

2. Shane McElrath (USA), Honda

3. Cooper Webb (USA), Yamaha

4. Ken Roczen (D), Suzuki

5. Justin Barcia (USA), GASGAS

6. Chase Sexton (USA), KTM

7. Benny Bloss (USA), Beta

8. Colt Nichols (USA), Suzuki

9. Logan Leitzel (USA), Kawasaki

10. Dylan Ferrandis (F), Honda

...

DNS Joey Savatgy (USA), Honda

DNS: Eli Tomac (USA), Yamaha

DNS: Hunter Lawrence (AUS), Honda

DNS: Jett Lawrence (AUS), Honda

DNS: Jorge Prado (E), Kawasaki

Meisterschaftsstand 450 nach Event 12 von 17:



1. Cooper Webb (USA), Yamaha, 256 Punkte

2. Chase Sexton (USA), KTM, 241, (-15)

3. Ken Roczen (D), Suzuki, 220, (-36)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 187, (-69)

5. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 186, (-70)

6. Justin Barcia (USA), GASGAS, 173, (-83)

7. Aaron Plessinger (USA), KTM, 170, (-86)

8. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 151, (-105)

9. Justin Hill (USA), KTM, 137, (-119)

10. Shane McElrath (USA), Honda, 126, (-130)