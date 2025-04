Foxborough: Chance Hymas (HRC) siegt im Schlamm

Der 6. Lauf der US-Ostküsten-Meisterschaften wurde zu einer extremen Schlammschlacht. Tabellenführer Tom Vialle (KTM) stürzte im Finale und blieb ohne Punkte. Seth Hammaker (Kawasaki) ist neuer Tabellenführer.

6. Lauf der 250er Ostküsten-Meisterschaften im offenen Gillette Stadium von Foxborough (Massachusetts): Durch die anhaltenden Regenfälle wurden die Rennen zu einer Schlammschlacht unter Extrembedingungen. Tabellenführer Tom Vialle (Red Bull KTM) schien im Vorlauf noch recht gut mit den Schwierigkeiten der Strecke zurechtzukommen. Der Franzose gewann den zweiten Vorlauf, doch im Finale ging für ihn am Ende nichts mehr. Er stürzte, kam von der Strecke ab und blieb am Ende komplett hängen. Der Tabellenführer ging damit leer aus.

Titelaspirant RJ Hampshire stürzte im Finale am Ende der Startgeraden und verursachte einen Massencrash, in den auch Seth Hammaker (Kawasaki) verwickelt wurde. Dayton Briggs zog den Holeshot und ging in Führung, doch auch er ging zu Boden, so dass HRC-Werksfahrer Chance Hymas die Führung übernehmen konnte. Hymas fand die besten Linien und gewann am Ende mit einem Vorsprung von 32 Sekunden vor Cullin Park und Gage Linville (KTM).

Chance Hymas konnte damit in Foxborough seinen ersten Supercross-Sieg feiern. Seth Hammaker, der vor dem Rennen auf Tabellenplatz 3 rangierte, kam auf Platz 9 ins Ziel und übernahm durch den Ausfall von Vialle die Tabellenspitze. Hammaker und Vialle liegen mit 99 Zählern punktgleich an der Tabellenspitze.

In der kommenden Woche findet in Philadelphia die nächste Meisterschaftsrunde als East-West-Showdown statt.

Ergebnis Foxborough 250 East:



1. Chance Hymas (USA), Honda

2. Cullin Park (USA), Honda

3. Gage Linville (USA), KTM

4. Justin Rodbell (USA), Honda

5. Daxton Bennick (USA), Yamaha

6. Lance Kobusch (USA), Honda

7. Jack Chambers (USA), Kawasaki

8. Mark Fineis (USA), Kawasaki

9. Seth Hammaker (USA), Kawasaki

10. Preston Taylor (USA), Kawasaki

…

14. RJ Hampshire (USA), Husqvarna

…

19. Nate Thrasher (USA), Yamaha

...

22. Tom Vialle (F), KTM

…

DNS: Max Anstie (GB), Yamaha

Tabellenstand 250 East nach Event 6:



1. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 99 Punkte

2. Tom Vialle (F), KTM, 99, (-0)

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 97, (-2)

4. Chance Hymas (USA), Honda, 91, (-8)

5. Cullin Park (USA), Honda, 84, (-15)

6. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 81, (-18)

7. Max Anstie (GB), Yamaha, 78, (-21)

8. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 77, (-22)

9. Max Vohland (USA), Yamaha, 60, (-39)

10. Henry Miller (USA), Honda, 52, (-47)