Vorschau Supercross am Big Apple – perfekt für Europa

Der 14. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften findet am kommenden Wochenende im MetLife Stadium von East Rutherford bei New York statt. Die Rennen beginnen bereits am frühen Nachmittag – ideal für die Fans in Europa.

Am kommenden Samstag findet im offenen MetLife Stadium von East Rutherford der 14. Lauf der US Supercross-Meisterschaften statt. Die 250er Klasse tritt zum 8. Lauf der US-Ostküsten-Meisterschaft an.

Das MetLife Stadium ist die Heimat der NFL-Teams New York Giants und New York Jets. Das Areal befindet sich nur 15 Kilometer westlich von Manhattan (New York City). East Rutherford gehört zur Metropolregion New York City, liegt aber geographisch bereits im angrenzenden Bundesstaat New Jersey.

Die Wetterprognosen für Samstag sind gut: Bewölkung aber kein Regen bei Tageshöchst-Temperaturen von 27 Grad Celsius. Die Veranstaltung beginnt wie in Philadelphia am frühen Nachmittag (14:30 Uhr Ortszeit) und das bedeutet für die Zuschauer in Europa einen besonderen Komfort: Wegen der Zeitdifferenz von 6 Stunden beginnt das Abendprogramm bereits um 21:00 Uhr MESZ und die Finals ab ca. 23:00 Uhr.

Bei noch 4 zu absolvierenden Events wird die Meisterschaftsentscheidung in der 450er Klasse nach dem Stand der Dinge zwischen Star Racing Yamaha Werksfahrer Cooper Webb und Red Bull KTM Werksfahrer Chase Sexton fallen. Beide trennen nur 12 Punkte und Chase Sexton blieb zuletzt in Philadelphia fehlerfrei. Ken Roczen (Suzuki) hat auf Rang 3 einen Rückstand von 38 Punkten. Der Deutsch-Amerikaner hadert aber noch immer an seinen Trainingsverletzungen, die er sich vor 4 Wochen zugezogen hat. Inzwischen ist der rechte Knöchel für ihn sogar das größere Problem als die ausgekugelte Schulter. Trotz dieser Handicaps zeigte er vor einer Woche in Philadelphia mit Platz 3 eine mehr als solide Leistung.

Meisterschaftsstand 450 nach Event 13 von 17:



1. Cooper Webb (USA), Yamaha, 278 Punkte

2. Chase Sexton (USA), KTM, 266, (-12)

3. Ken Roczen (USA), Suzuki, 240, (-38)

4. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 204, (-74)

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 203, (-75)

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 184, (-94)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 181, (-97)

8. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 151, (-127)

9. Justin Hill (USA), KTM, 149, (-129)

10. Shane McElrath (USA), Honda, 136, (-142)

Noch enger als in der 450er Klasse geht es in der 250er-Ostküstenmeisterschaft zu, in der RJ Hampshire (Husqvarna) und Seth Hammaker (Kawasaki) punktgleich an der Spitze liegen. Titelverteidiger Tom Vialle (Red Bull KTM) hat zwei verkorkste Wochenenden hinter sich. Nach dem Totalausfall im Schlamm von Foxborough leistete er sich im Vorlauf von Philadelphia einen heftigen Abflug und musste sogar ins LCQ. Einen weiteren Absturz darf sich der Franzose jetzt nicht mehr leisten, wenn er seinen Titel verteidigen will. Trotz dieser Rückschläge befindet sich Vialle weiterhin im Titelkampf, denn auch seine Kontrahenten patzten. Somit beträgt Vialles Rückstand auf Platz 3 nur 2 Punkte und damit bleibt alles offen.

Tabellenstand 250 East nach Event 7:



1. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 117 Punkte

2. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 117, (-0)

3. Tom Vialle (F), KTM, 115, (-2)

4. Chance Hymas (USA), Honda, 103, (-14)

5. Cullin Park (USA), Honda, 91, (-26)

6. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 89, (-28)

7. Max Anstie (GB), Yamaha, 78, (-39)

8. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 77, (-40)

9. Max Vohland (USA), Yamaha, 74, (-43)

10. Henry Miller (USA), Honda, 57, (-60)

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan, Samstag, 19. April 2025*)



14:00 – Freies Training

15:05 – Zeittraining 250 East

15:50 – Zeittraining 450

21:06 - 250SX East Vorlauf 1 (6 Min.+1 Runde)

21:20 - 250SX East Vorlauf 2 (6 Min.+1 Runde)

21:34 - 450SX Vorlauf 1 (6 Min.+1 Runde)

21:48 - 450SX Vorlauf 2 (6 Min.+1 Runde)

LCQ:



22:22 - 250SX East Last Chance Qualifyer

22:34 - 450SX Last Chance Qualifyer

Finals:



22:53- 250SX East Main Event (15 Min.+1 Runde)

23:27 - 450SX Main Event (20 Min.+1 Runde)

*) Angaben in MESZ ohne Gewähr