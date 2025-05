Drama für Ken Roczen (Suzuki): Bänderriss und OP 03.05.2025 - 01:13 Von Thoralf Abgarjan

© Suzuki Ken Roczen muss pausieren

HEP Suzuki-Pilot Ken Roczen kann an diesem Wochenende in Denver (Colorado) nicht zum 16. Lauf der US Supercross-Meisterschaften antreten, weil er sich im Training erneut verletzte und zusätzlich einen Bänderriss zuzog.