Ken Roczen verlängert bei Suzuki um ein weiteres Jahr

Nach 3 Jahren auf Suzuki verlängert Ken Roczen seinen Vertrag um ein weiteres Jahr. Es verdichten sich die Anzeichen, dass Suzuki sein Engagement im Offroad-Bereich wieder verstärken will.

Ken Roczen wird ein weiteres Jahr bei Suzuki im Team 'Progressive Insurance ECSTAR Suzuki' bleiben. Er wird sich weiterhin auf den Supercross-Bereich konzentrieren und ausgewählte Rennen der US Nationals bestreiten. Die Erfolge, die der Deutsche in den letzten vier Jahren erzielte, schien jetzt auch den Mutterkonzern in Hamamatsu (Japan) inspiriert zu haben, den Factory Support im Offroad-Bereich zu stärken und die Entwicklung wieder voranzutreiben. Das Motorrad, mit dem Ken im US Supercross unterwegs ist, basiert auf dem Modell der RMZ-450 Jahrgang 2018. Es ist das einzige Motorrad im Feld, das noch mit einem Kickstarter ausgestattet ist. Das hinderte Ken Roczen jedoch nicht daran, in dieser Saison die Meisterschaftsführung zu übernehmen und das prestigeträchtige Daytona Supercross zu gewinnen.

«Wir haben in den letzten Jahren eine solide Grundlage geschaffen», erklärte Ken. «Ich freue mich darauf, weiterhin mit dem Team zusammenzuarbeiten. Ich habe das Gefühl, dass ich in diesem Team die besten Ergebnisse erzielen kann. Ich denke, wir haben für die Saison 2026 viel im Köcher.»

Dustin Pipes, Inhaber der Pipes Motorsports Group, erklärt: «Ich freue mich sehr, Ken wieder im Team für unser viertes gemeinsames Jahr zu haben. Wir haben gemeinsam große Erfolge erzielt und freuen uns darauf, künftig darauf aufzubauen. Wir wollen Ken für den Rest seiner Karriere auf einem gelben Suzuki-Motorrad sehen.»