Eli Tomac: Wechsel zu KTM steht bevor!

US-Offroad-Routinier Eli Tomac wird ab 2026 das Aufgebot von KTM im Supercross und Motocross in den USA verstärken und bringt viel Erfahrung ins Lager der Orangen.

Die internationale Motocross-Szene wartet mit dem Motocross der Nationen (MXoN) auf den letzten Outdoor-Höhepunkt in der Saison 2025. Das Event geht am kommenden Wochenende auf der Rennstrecke von Ironman in Crawfordsville im Bundesstaat Indiana über die Bühne – dort wird das Team Australien mit den Lawrence-Brüdern als Titelverteidiger auftreten.

Mit dabei sein wird als Vertreter des US-Teams Eli Tomac. Der 32-Jährige aus Cortez in Colorado ist bei den Amerikanern gesetzt – während Chase Sexton bereits verletzt absagen musste und Yamaha-Markenkollege Haiden Deegan angeschlagen mit einer Schulterverletzung antreten will. Bei den US-Boys wird RJ Hampshire für Sexton einspringen.

Tomacs Zukunft ist ebenfalls ein spannendes Thema. Mittlerweile ist es ein offenes Geheimnis, denn der Sohn von US-Mountainbike-Legende John Tomac soll 2026 von Yamaha ins Werksteam zu KTM USA wechseln. Tomac wurde bereits beim geheimen Training auf einer KTM gesichtet. Im Hintergrund soll der Deal bereits besiegelt sein. Bei Yamaha wird in den USA Teenie-Sensation Haiden Deegan als neue Nummer 1 aufgebaut – er wird 2026 bereits auf dem 450er-Motorrad sitzen.

Zurück zu Tomac: Eli wird bei Red Bull KTM im 450er-Teamzelt Aaron Plessinger als Teamkollegen haben, dem 24-jährigen Franzosen Tom Vialle wurde bei den Orangen die Herausforderung in der 450er-Liga auf Anhieb nicht zugetraut. Tomac hat in seiner Karriere acht AMA-US-Titel und 109 Siege eingefahren – er hat sehr viel Erfahrung. Tomac war ab 2010 bei Honda, Kawasaki und Yamaha mit Werksmaterial unterwegs. Vor allem im 450er-Outdoor-Bereich gilt Tomac neben den Lawrence-Brüdern und Ken Roczen immer noch zu den Top-Assen.