Prado: Vorzeitige Entlassung von Kawasaki offiziell

Die vorzeitige Vertrags-Kündigung von Jorge Prado schlug nicht nur in den USA hohe Wellen. Nun wurde Prado ab dem 16. 10. von Kawasaki freigestellt. Das neue Fahrer-Lineup soll Anfang November präsentiert werden.

Die Kawasaki Motors Corporation USA hat eine Erklärung in der Personalie Jorge Prado bekanntgegeben. Es gäbe jetzt eine Einigung über die vorzeitige Entlassung von Jorge Prado aus seinem Kawasaki-Fahrervertrag mit Wirkung zum 16. Oktober 2025. Kawasaki wünscht in diesem Statement Jorge alles Gute für seine zukünftigen Bemühungen.

Es wird erwartet, dass der Spanier zu KTM zurückkehrt. Offiziell ist im KTM-Werksteam formell derzeit nur Aaron Plessinger für die 450er Klasse gesetzt. Der erwartete Wechsel von Eli Tomac von Yamaha zu KTM ist ebenfalls noch nicht bestätigt.

Für Jorge Prado ist dieser Wechsel auch mit Blick auf seine persönlichen Sponsoren problematisch. Er musste sich für den Wechsel zu Kawasaki von Red Bull trennen und zum Konkurrenten Monster Energy wechseln. Jetzt folgt die Rolle-Rückwärts.

Das Kawasaki-Werksteam steht nach der Entlassung von Jason Anderson und Jorge Prado zur Zeit ohne Fahrer da. Jason Anderson, der zuletzt mit akuten Fitnessproblemen haderte, gab vor einigen Tagen seinen Wechsel zu Suzuki bekannt. «Kawasaki arbeitet hart an der Vorbereitung auf die SMX-Weltmeisterschaft 2026», heißt es in dem Statement, «Anfang November werden wir das Lineup der 450er Klasse und der 250er bekanntgeben.»