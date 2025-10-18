Justin Barcia und GASGAS gehen getrennte Wege

Das GASGAS Factory Team USA wird nach vier Jahren den Vertrag mit Justin Barcia nicht verlängern. Barcia galt als eine der schillerndsten Protagonisten im US-Supercross und Motocross.. Seine Zukunft ist ungewiss.

Nach vier gemeinsamen Jahren endet die Zusammenarbeit zwischen Justin Barcia und dem GASGAS Factory Racing Team USA. Das Team bestätigte, dass der Vertrag mit dem US-Amerikaner nicht verlängert wird.

Barcia schrieb für GASGAS Geschichte: Beim Supercross in Houston (Texas) feierte er den ersten Sieg für GASGAS in der US-Supercross-Serie. In seiner Debütsaison belegte er Rang vier in der Gesamtwertung. Auch im Motocross konnte er für die österreichische Marke glänzen – beim Spring Creek National holte er den ersten AMA-Nationalsieg für GASGAS.

Mit der GASGAS MC 450F Factory Edition erzielte Barcia in den folgenden Jahren zahlreiche Podiumsplatzierungen. Die Supercross-Saisons 2022 und 2023 beendete er jeweils auf Rang fünf, in der SMX-Saison 2025 wurde er Zehnter.

Das Rockstar Energy GASGAS Factory Racing Team bedankte sich bei Barcia für seine Leidenschaft, sein Charisma und seinen Einsatz auf und neben der Strecke. Wie es für den 33-jährigen Fahrer aus Monroe (New York) weitergeht, ist derzeit noch offen.