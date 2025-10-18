Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Ducati-Versagen im Australien-Sprint

Justin Barcia und GASGAS gehen getrennte Wege

Von Thoralf Abgarjan
Justin Barcia und GASGAS trennen sich
© GASGAS

Justin Barcia und GASGAS trennen sich

Das GASGAS Factory Team USA wird nach vier Jahren den Vertrag mit Justin Barcia nicht verlängern. Barcia galt als eine der schillerndsten Protagonisten im US-Supercross und Motocross.. Seine Zukunft ist ungewiss.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Nach vier gemeinsamen Jahren endet die Zusammenarbeit zwischen Justin Barcia und dem GASGAS Factory Racing Team USA. Das Team bestätigte, dass der Vertrag mit dem US-Amerikaner nicht verlängert wird.

Barcia schrieb für GASGAS Geschichte: Beim Supercross in Houston (Texas) feierte er den ersten Sieg für GASGAS in der US-Supercross-Serie. In seiner Debütsaison belegte er Rang vier in der Gesamtwertung. Auch im Motocross konnte er für die österreichische Marke glänzen – beim Spring Creek National holte er den ersten AMA-Nationalsieg für GASGAS.

Mit der GASGAS MC 450F Factory Edition erzielte Barcia in den folgenden Jahren zahlreiche Podiumsplatzierungen. Die Supercross-Saisons 2022 und 2023 beendete er jeweils auf Rang fünf, in der SMX-Saison 2025 wurde er Zehnter.

Das Rockstar Energy GASGAS Factory Racing Team bedankte sich bei Barcia für seine Leidenschaft, sein Charisma und seinen Einsatz auf und neben der Strecke. Wie es für den 33-jährigen Fahrer aus Monroe (New York) weitergeht, ist derzeit noch offen.

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ferrari: Grosse Ziele für 2025, peinliche Bilanz

Von Mathias Brunner
​Für viele Insider galt Singapur als die beste Chance für Ferrari, 2025 noch einen Grand Prix-Sieg zu erobern. Zu ihnen gehört auch Charles Leclerc. Geht das stolze Ferrari in dieser Saison sieglos aus?
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Sa. 18.10., 10:15, Hamburg 1
    car port
  • Sa. 18.10., 10:40, ServusTV
    MotoGP: Großer Preis von Australien
  • Sa. 18.10., 10:40, Motorvision TV
    Motorradsport: FIM Enduro World Championship
  • Sa. 18.10., 11:15, Motorvision TV
    Isle of Man Tourist Trophy
  • Sa. 18.10., 11:55, ServusTV
    MotoGP: Großer Preis von Australien
  • Sa. 18.10., 12:05, Motorvision TV
    FIM X-Trial World Championship
  • Sa. 18.10., 12:30, Eurosport 2
    Motocross: FIM MX of Nations
  • Sa. 18.10., 13:00, Eurosport 2
    Motocross: FIM MX of Nations
  • Sa. 18.10., 13:05, ServusTV
    Superbike: Weltmeisterschaft
  • Sa. 18.10., 13:05, Motorvision TV
    FIM Sidecarcross World Championship
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C1810054512 | 4